يحدث في العراق.. مطاردة من الخيال بين الأجهزة الامنية وتجار المخدرات جنوبي البلاد

شهدت محافظتا ذي قار والمثنى جنوبي البلاد، اليوم الخميس، مطاردة أمنية لتاجري مخدرات انتهى بهم المطاف في صحراء البادية مختبئين، فيما تواصل القوات الامنية البحث عنهم.

وفي تفاصيل المطاردة، أبلغ المصدر ان “شخصين يستقلان دراجة نارية على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، اثارا الشكوك لدى إحدى السيطرات الامنية التابعة لذي قار، وعند محاولة ايقافهم لاذوا بالفرار باتجاه الطرق النيسمية، إذ تركوا دراجتهم التي استحوذت عليها القوات الامنية وعثرت بداخلها على حبوب مخدرات وكريستال”.

وتابع المصدر، ان “تاجري المخدرات الفارين من الاجهزة الامنية، قاموا بتسليب رأس شاحنة بقوة السلاح (هددوه برمانة يدوية كانت بحوزتهم) من صاحبها في طريق آخر واتجهوا بها صوب صحراء مدينة السماوة”.

وأضاف، انه “وعند وصول البلاغ للأجهزة الامنية باشرت بملاحقتهم مع شرطة المثنى، ونتيجة للعاصفة الترابية وانعدام مدى الرؤية في الصحراء لأدنى من مستوى 1 كم، ترك الهاربين الشاحنة ولاذوا بالفرار مرة أخرى من قبضة الشرطة التي تلاحقهم”.

وبين المصدر، أن “هناك تطويق تام لطرق الصحراء من قبل عناصر القوات الامنية، رغم قساوة الظرف الجوي لاعتقال تاجري المخدرات”.

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