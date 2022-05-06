إرتفاع حصيلة هجوم جلولاء إلى ضحية ومصابين من الجيش

أفاد مصدر أمني بارتفاع حصيلة هجوم داعش بكمين في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر أن جندياً سقط ضحية وأصيب اثنان آخران عندما كمن داعش لقوة من اللواء الاول من الفرقة الأولى للجيش العراقي في المدخل الجنوبي في حي التجنيد في أطراف ناحية جلولاء.

وأضاف أن الحادث انتهى بفرار عناصر داعش ووصول تعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف.

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق بإصابة جندي بكمين لداعش واشتباك بين الجيش وعناصر التنظيم في أطراف حي التجنيد التابع لناحية جلولاء

وتتعرض اطراف ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وتعرضات إرهابية مستمرة بسبب الفراغات الشاغرة التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة عام 2017 من نقاط التماس الساخنة مع تلال حمرين وإقليم كوردستان.

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