إصابة جندي بهجوم داعش وإحباط أخر في ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، بإصابة جندي بهجوم لداعش في أطراف ناحية جلولاء، وإحباط هجوم آخر لتنظيم جنوب مدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر، أن “قوة من اللواء الأول من الفرقة الأولى للجيش العراقي اشتبكت من خلال كمين أمني مع عدد من عناصر داعش في المدخل الجنوبي بحي التجنيد في أطراف ناحية جلولاء”.

وأضاف المصدر، أن “الاشتباك انتهى بفرار عناصر داعش وإصابة جندي بجروح طفيفة، فيما عززت قوات الجيش تواجدها في محيط الحادث”.

وتتعرض أطراف ناحية جلولاء70 كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وتعرضات إرهابية مستمرة بسبب الفراغات الشاغرة التي خلفها انسحاب قوات البيشمركة عام 2017 من نقاط التماس الساخنة مع تلال حمرين وإقليم كوردستان.

وفي وقت لاحق، هاجمت عناصر من داعش بأسلحة القناص نقطة أمنية تابعة للفوج الأول من مغاوير عمليات ديالى، في قرية (ابو خميس) جنوبي ناحية بهرز 12 كم جنوب بعقوبة، وفقاً للمصدر.

وأشار المصدر، إلى ان “قوات الجيش ردت على المهاجمين وأجبرتهم على الفرار، دون وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية أو مادية تذكر”.

وتعد مناطق جنوبي بهرز بؤراً وأوكاراً ساخنة للتنظيمات المسلحة، وكانت أول معقل ومنطلق لتنظيم القاعدة بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط