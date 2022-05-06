العتبة العلوية تفتتح مكتبة الروضة الحيدرية بحلتها الجديدة وتنظم دورة بفقه الممارسات الطبية

بحلة جديدة وإمكانات مختلفة، افتتح الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة، مكتبة الروضة الحيدرية في صحن السيدة فاطمة (عليها السلام)، وذلك تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الأمين العام السيد عيسى الخرسان خلال حفل الافتتاح ،لـ( المركز الخبري): “يتم افتتاح صرح علمي وعمود من أعمدة الثقافة والعلم في النجف الاشرف وهي مكتبة الروضة الحيدرية الحاوية على فنون وأقسام العلم من شتى صنوفه، بمواكبة المطبوعات الجديدة والإصدارات من خلال المؤلفين ومن خلال المعارض التي تقام على نطاق البلدان العربية”.

وأضاف “اليوم نزف البشرى للقراء من أهل الأدب والثقافة والعلم افتتاح المكتبة في مكانها الجديد وبحلتها الجديدة وإمكانيات أوسع وأكثر راحة للقراء بما فيها المكتبة الرقمية وجميع أقسام المكتبة مشرعة لاستقبال القراء الكرام”.

وعن تاريخ المكتبة وعراقتها بيّن أمين المكتبة الدكتور حسن الشلاه قائلا “ذكر الباحثون أدوارا ثلاثة الدور الأول للتأسيس والانشاء في القرن الرابع الهجري ، والدور الثاني في الثامن الهجري ، والدور الثالث هو الخامس عشر الهجري ، ففي القرن الرابع كانت على يد عضد الدين البويهي الذي أسس المكتبة ، والدور الثاني كان في القرن الثامن الهجري على يد العالم صدر الدين الآوي ، والدور الحالي على يد المرجعية المباركة المتمثلة بسماحة السيد السيستاني دام ظله “.

وأكمل قائلا ” إن اثر المكتبة ووجودها كفضاء معرفي لكل الطلاب والباحثين كان واضحا ومؤثرا وان الشيء المميز بشكل مختصر لهذه المكتبة انها تتعامل بنظام المكتبة المفتوحة والعمل عليها الكترونيا من حيث البحث على اي عنوان بشكل يسير ومبسط “.

العتبة العلوية تقيم دورة في “فقه الممارسات الطبية”

من جهة اخرى، تقيم العتبة العلوية المقدسة من خلال شعبة التبليغ الديني بقسم الشؤون الدينية الدورة الفقهية الإلكترونية الثالثة (فقه الممارسات الطبية)، والخاصة بالكوادر العاملة في المجال الصحي.

ويبدأ التسجيل بالدورة التي تقام تحت شعار (مهنةُ الطبِّ مَرضاةٌ للهِ ورحمةٌ للعبادِ) في 5/5/2022م، ولغاية 15/5/2022م ) ومدتها (40) يوماً (بواقع ثلاث محاضرات في الأسبوع) حيث تنطلق بتاريخ 17/5/2022م .

وللتسجيل في الدورة متابعة الرابط أدناه :

https://bit.ly/3vLilqJ

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