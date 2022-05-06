النائب علي شداد : اوبك تقرر زيادة انتاج العراق من النفط الخام والحكومة مطالبة بالاستفادة من هذه الواردات

اعلن النائب “علي شداد” عن توجيه منظمة اوبك لرفع الانتاج الشهري لبعض الدول الاعضاء من بينها العراق اذ بلغت الزيادة المقررة لإنتاج العراق من مادة النفط الخام لشهر حزيران المقبل بواقع (48) الف برميل يوميا” . مشيرا الى ان “هذه الزيادة يجب ان تُستثمر لتعويض الخسائر المادية للسنوات الماضية والاستفادة منها في تطوير الواقعين الاقتصادي والعمراني في البلد” .

ولفت “شداد” الى ان منظمة اوبك حددت انتاج العراق من النفط الخام لشهر حزيران المقبل بـــ(4.509) مليون برميل يوميا اي بزيادة (48) الف برميل في اليوم الواحد الامر الذي سيسهم بزيادة الواردات المالية للعراق” .

وتابع “شداد” ان هذه الزيادة يجب ان تُستغل لتعويض الخسائر المالية التي لحقت بالعراق في سنوات الحرب على داعش وانخفاض اسعار النفط العالمية فضلا عن امكانية الاستفادة منها لاستئناف عمل المشاريع المتوقفة بسبب القلة المالية وايضا اطلاق اموال المحافظات المنتجة للنفط واعمار المدن المحررة والمحافظات التي ساهمت بتحرير تلك المدن وانشاء صناديق سيادية لدعم المحافظات الاكثر فقرا في العراق كمحافظتي القادسية والمثنى وغيرها” .

وبين “شداد” ان على الجهات المعنية وضع خطة استراتيجية للاستفادة من الفائض المالي واستغلال الارتفاع الحاصل في اسعار النفط ماقد يجنب العراق خسارات كبيرة كتلك التي لحقت به بعد عام 2014 والتي على اثرها توقفت اغلب المشاريع العمرانية والخدمية في معظم المحافظات العراقية” .

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