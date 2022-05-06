خطيب جمعة النجف يقترح لقاءً بين التيار والإطار بمرقد الصدر: إذا لم تتفقوا يذبحكم عدوكم

دعا امام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي، الإطار التنسيقي والتيار الصدري الى عقد لقاء بينهما للخروج من الانسداد السياسي الحاصل في البلاد، محذرا من مغبة عدم الاتفاق بين القطبين الشيعيين.

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة، إن “مفاتيح الحل السياسي بيد الكيانات السياسية”، داعيا “الاطار والتيار للالتقاء في مرقد الشهيد الصدر(قده) لتوحيد البيت الشيعي، مخاطبا اياهم: انتم ابناء بيت ومذهب وعراق واحد وكلكم أبناء خط محمد باقر الصدر.

وحذر القبانجي الإطار والتيار من مغبة عدم الاتفاق قائلا: اذا لم تتفقوا سوف يتسلط عليكم عدوكم فيذبحكم جميعا ثم تندمون وحينها كلكم خاسرون.

من جانب اخر طالب خطيب جمعة النجف الحكومة بحماية قضاء سنجار وهي تتعرض الى الرعب والتهجير من قبل حزب العمال الكوردستاني، مضيفا أن “سنجار مظلومة وهي خاصرة رخوة في نينوى”، مثمنا “موقف الجيش العراقي في حماية شعبنا المظلوم في سنجار”.

وفي محور منفصل دعا القبانجي الحكومة العراقية الى توفير الطاقة الكهربائية مع حلول فصل الصيف، حاثا على استيراد او انتاج الطاقة خصوصا.

وأردف بالقول ان العراق يمتلك ميزانيات طائلة، مشددا على الحكومة الوقوف عند حل هذه المشكلة التي يعاني منها الشعب كل عام.

من جهة ثانية دعا خطيب جمعة النجف الى فتح الحدود البرية بين العراق وايران امام المسافرين والزائرين، قائلا انه لا يوجد تفسير لغلق الحدود مع انتهاء جائحة كورونا.

ودعا القبانجي الحكومة الى مراعاة الجانب الاقتصادي الناتج عن فتح الحدود البرية اذ حركة الفنادق وتشغيل اليد العاملة وحركة النقل والتعاملات التجارية وتحريك السوق فضلا عن البعد الديني والاجتماعي.

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