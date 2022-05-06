دويتو إليسا وسعد لمجرد.. اتهامات بـ”تطبيع الاغتصاب” ودعوات للمقاطعة

حسين طليس – بيروت 06 مايو 2022

عمل غنائي مشترك يثير ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد المجرد، الأربعاء، عملا غنيائيا مشتركا على شكل ديو رومنسي، بعنوان “من أول دقيقة”، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر، وهو من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال.

وسرعان ما أثار العمل الغنائي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قبل أن يصدر، حيث دارت تساؤلات وانتقادات بشأنه منذ بدء الترويج له على حسابات كل من إليسا والمجرد الرسمية.

وتصدرت الأغنية قائمة الترند في دول عربية عدة من بينها لبنان، حيث حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على قناة إليسا على موقع يوتيوب بعد مرور 24 ساعة على طرحها، واحتلت المرتبة الثانية كأكثر الأغاني استماعا. وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية عن إعجابهم بالأغنية وطابعها الرومنسي، إضافة إلى كلماتها وألحانها.

وقالت إليسا في تغريدة، صباح الخميس، “لقد استيقظت على هذه الأرقام: 1.7 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. 2.4 مليون مشاهدة على إنستغرام”، معربة عن سعادتها بأصداء عملها الفني الجديد.

وفيما تباينت آراء المستمعين على مواقع التواصل بالأغنية، جاء الجدل الأوسع من زاوية بعيدة عن الأغنية نفسها، ليطلق التعاون نفسه بين إليسا والمجرد انتقادات حادة وصلت إلى حد الدعوة لمقاطعة العمل ومن خلفه الفنانة اللبنانية، اعتراضا على ما وصفته مجموعات نسوية ونشطاء مدافعون عن حقوق المرأة بـ “الترويج لمغتصب”، في إشارة إلى لمجرد الذي يواجه اتهامات عدة بعنف وتحرش واغتصاب طال عددا من النساء في أوقات وأماكن مختلفة.

حملات الهجوم تركزت على الفنانة اللبنانية منذ أن نشرت الفيديو الترويجي لأغنيتها الجديدة، لكونها تقدم نفسها، عبر أعمالها وفي تعريفها عن نفسها، كمدافعة عن حقوق النساء، وهو ما اعتبره نشطاء مسؤولية مضاعفة على إليسا كي لا تسقط في مغبة ما وصف بـ “تطبيع الاغتصاب والعنف وتلميع صورة لمجرد”، مطالبين إليسا بتجميد الديو وعدم الترويج له.

– 2010: تم اعتقال سعد المجرد لاغتصابه امرأة وضربها في نيويورك، وتم اطلاق سراحه بكفالة لحين اصدار الحكم لكنه هرب خارج أمريكا ولم يعاود دخولها أبداً.

– 2015: يعتدي سعد لمجرد على امرأة مغربية فرنسية ويغتصبها في المغرب، بلغت الضحية االشرطة بالحادثة لكنها سحبت الشكوى فيما بعد نتيجة ضغوط.

– 2016: تم اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة وضربها في باريس، وتم اطلاق سراحه بكفالة أيضاً.

– 2018: تتقدم امرأة فرنسية بشكوى ضده بتهم ضربها واغتصابها في سان تروبيه، يتم اعتقال لمجرد ويدفع كفالة بقيمة 175 ألف دولار أمريكي. تم تصنيف القضية كجناية اغتصاب وما زالت المحاكم الفرنسية تنظر بها…..

– 2022: أليسا وبكل وقاحة تقوم بالدعاية لعمل فني مع لمجرد مع معرفتها التامة أنه متهمٌ “بضرب النساء حتى يفقدن الوعي ليغتصبهن”.