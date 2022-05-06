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في حادث هو الثاني خلال ساعات.. زوج ينهي حياة زوجته بـ”النار” و”الضرب”

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بإقدام زوج على قتل زوجته بطرق وأساليب متعددة.

وأبلغ المصدر أن “الزوج قتل زوجته (تولد 2002) عبر إطلاق النار والضرب باليد وبآلة حادة داخل منزلها ضمن منطقة العبيدي شرق العاصمة بغداد”.

وأضاف المصدر، أن “الزوج يعمل منتسباً في الجيش العراقي، وهارب في الوقت الحالي”، لافتاً إلى أن الحادث تم بذريعة “غسل عار”، وفقا لمعلومات أولية.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه اليوم، إذ أفاد مصدر أمني، للوكالة بأن امرأة تُدعى (ل، ص، م) تبلغ من العمر 49 عاما تعرضت للخنق على يدي زوجها المدعو (ن، ع، ف) البالغ من العمر 50 عاما، بعد مشاجرة دارت بينهما في منزلهما الكائن في حي (بنجا علي) في مدينة كركوك.

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