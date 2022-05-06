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مجدداً.. توقع بموجة غبار تجتاح مدناً عراقية تعرف على توقيتها

توقع المنبئ الجوي صادق العطية، يوم الجمعة، دخول العراق بموجة غبار جديدة.

وشاعت العواصف الرملية في الشرق الأوسط بخاصة في العراق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى التغير المناخي، وسوء إدارة المياه والأراضي.

وإجمالاً هذه الموجات من العواصف غير معتادة في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة.

وقال العطية، “مع دخول كتلة معتدلة الحرارة من غرب البلاد ونشاط معتدل بالرياح السطحية، توقعات بموجة غبار متوسطة الشدة تؤثر في مناطق غرب البلاد وبعض من مدن الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد ومناطق من مدن غرب الفرات الاوسط ( النجف والديوانية) فجر وصباح يوم الجمعة 6/5/2022 وتندفع بعدها نحو بادية الجنوب نهارا”.

وأضاف أن باقي مدن البلاد الوسطى والجنوبية، يستمر الغبار خفيف الى متوسط الشدة عالقا فيها مع تحسن نسبي في الرؤية الافقية.

ودفعت سلسلة من العواصف الترابية التي اجتاحت وسط وجنوب العراق آلاف العراقيين إلى الذهاب إلى المستشفيات والعيادات لطلب العلاج من مشاكل التنفس.

كما عانى قطاع الزراعة في البلاد، الذي يعتمد إلى حد كبير على نهري دجلة والفرات، من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وكان موسم هطول الأمطار في العراق 2020-2021 هو الثاني من حيث الجفاف خلال 40 عامًا، وفقًا للأمم المتحدة.

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