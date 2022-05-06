وفيات واصابات بحوادث اغلبها في طرق نينوى

أفادت مصادر امنية وطبية يوم الجمعة، بأن ثمانية أشخاص سقطوا بين صرعى ومصابين في حوادث مختلفة شهدتها محافظة نينوى.

وقال مصدر طبي إن “صاعقة رعدية أنهت حياة مواطن خلال عمله على ربط سلك كهرباء في حي الرسالة، في الجانب الايمن من الموصل، ما أدى الى وفاته في الحال”، مبينا ان “جثة الضحية نقلت الى مستشفى الطب العدلي تمهيداً لتسليمها الى ذويها”.

من جهة أخرى قال مصدر أمني إن “شاباً توفي وأصيب والده بجروح خطيرة في حادث سير أثناء عودتهما على طريق موصل بغداد بعد إجراء الشاب عملية جراحية في الهند رفقة والده”، مبينا ان قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة الضحية الى الطب العدلي.

وفي الوقت ذاته؛ قال المصدر إن طفلة بعمر 5 سنوات قضت بحادث سير في حي الميثاق بالجانب الايسر من المدينة بعدما صدمتها عجلة مسرعة لدى عبورها الشارع”، مبينا أن “أربعة أشخاص آخرين من عائلة أخرى أصيبوا بجروح مختلفة جراء حادث آخر تعرضوا له اثناء عبورهم الشارع في تقاطع حي السكر بالجانب الايمن من الموصل”.

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