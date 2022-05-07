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أسعار الدولار تنخفض مع إغلاق الأسواق في بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلتا في بغداد على 147700 دينار عراقي .

فيما سجلت الأسعار في البورصة صباح هذا اليوم 147800 دينار مقابل 100 دولار. واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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