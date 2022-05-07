أهالي شنكال يتظاهرون احتجاجاً على وجود القوات العراقية في مناطقهم

كاجين أحمد ـ

خرج المئات من أهالي شنكال في تظاهرة احتجاجية ضد وجود قوات الجيش العراقي في مناطقها، مطالبين حكومة الكاظمي بسحب دباباته ومدافعه من شوارع منطقتهم وساحاتها لأنها نثير الخوف والرعب في قلوب أطفالهم.

وتجمع المئات من الأهالي، الجمعة، في ناحية سنون ودوكري، رافعين صور وشعارات تطالب بخروج الجيش العراقي من المنطقة فوراً.

وأكد المتظاهرون بأنهم أوصلوا رسالتهم إلى قواتهم المحلية “وحدات مقاومة شنكال” التي حمت ولا تزال تحميهم، بأنهم لن يفسحوا المجال أمام أية قوة بكسر إرادتهم وسلبها.

كما طالبوا بانتهاج أسلوب الحوار لحل الخلافات بدل نشر الدبابات والمدافع في شوارع مدنهم، التي تنشر مظاهر الخوف والرعب لدى الأهالي والأطفال الذين حرموا مدارسهم.

هذا وأكد المحتجون أن مطالبهم شرعية، وأن حكومة الكاظمي تتحرك بأوامر من جهات خارجية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

والجدير بالذكر أن قوات حكومة الكاظمي شنت هجمات على منطقة شنكال بدعم من حزب الديمقراطي الكردستاني “العراق”، وذلك تزامنا مع العملية العسكرية التركية على أراضي إقليم كردستان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني “PKK” ما أثار شكوك لدى الكثير من المراقبين، بأن هذا الهجوم جزء من اتفاق حكومة الكاظمي والديمقراطي الكردستاني مع أنقرة.

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