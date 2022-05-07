إرتفاع الإصابات بالحمى النزفية و3 وفيات في المثنى

كشف مصدر طبي في دائرة صحة المثنى، يوم السبت، عن عدد المصابين بمرض الحمى النزفية، فيما أكد تسجيل ثلاث حالات وفاة بالمرض.

وذكر المصدر ان “محافظة المثنى سجلت لغاية الآن ست إصابات بمرض الحمى النزفية، ثلاثة منهم توفوا، فيما شفي اثنان من المصابين به، ويرقد ثالث حتى الآن في أحد المحاجر الصحية يتلقى العلاج اللازم”.

وبين أن “المصابين توزعوا بين ثلاثة رجال، أحدهم توفي وهو جندي في الجيش العراقي، ومثلهم من النساء، وكانوا من رعاة الأغنام، ومن مناطق متفرقة بالمحافظة”.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة عن طريق حشرة القراد في الحيوانات.

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