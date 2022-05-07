الحمى النزفية.. تدابير محكمة بثلاث محافظات وأول إصابة في البصرة

اتخذت محافظات صلاح الدين ونينوى وكربلاء، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة مرض الحمى النزفية، ومنع ظهوره، فيما أعلنت الصحة العامة تسجيل أول حالة إصابة في محافظة البصرة.

وقال مدير المستشفى البيطري التعليمي في صلاح الدين، إحسان خالد، إن “المحافظة وحسب توجيهات وزارة الزراعة ودائرة البيطرة العامة أطلقت الحملة الوطنية الطارئة للوقاية من مرض الحمى النزفية وتشمل الحملة رش وتغطيس التجمعات الحيوانية القريبة من المدن”.

وأضاف خالد، أن “الكوادر البيطرية في عموم اقضية ونواحي المحافظة شرعت بالحملة للتخلص من الوسيط الناقل للحمى النزفية (القراد) وتستمر الحملة لمدة شهر لمواجهة المرض الذي انتشر في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى”.

ولفت إلى أن “دائرته رفعت مستويات الرصد والتحري إلى أعلى درجة وتشكيل لجان للرصد والتفتيش الميداني ومراقبة عمليات الذبح والجزر الخارجي”، مؤكدا “عدم تسجيل أو ظهور أي إصابات أو أعراض للحمى النزفية في صلاح الدين”.

وأكد خالد، “تشكيل غرفة عمليات في ديوان المحافظة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وعضوية دوائر البيطرة والصحة والبيئة والزراعة والدوائر الأمنية وحسب قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 لغرض اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الحمى النزفية في صلاح الدين”.

وكشف مدير المستشفى البيطري، عن “قرار من محافظ صلاح الدين بمنع دخول وخروج المواشي من وإلى صلاح الدين، ضمن إجراءات الوقاية والتحوط”، مبينا أن “القرار مبدئي وسارياً وستحدد آلياته وتفاصيله خلال اجتماع غرفة العمليات في المحافظة”.

من جانبه، أكد مدير المستشفى البيطري في محافظة نينوى، عدي العبادي، النجاح بتعفير أكثر من 250 حقل من حقول تربية المواشي في الموصل، وغالبيتها في منطقة كوكجلي التي سجلت فيها الإصابة الأولى وتركيزها على هذه المنطقة لأن فيها عشرات الآلاف من قطعان العجول ولأنها الموطن الأم لتسمين العجول في شمال البلاد”.

وأضاف العبادي، أن “حملة التعفير لقتل (القراد) الوسط الناقل لهذا المرض هي أهم خطوة لمنع انتشاره بيه قطعان المواشي هناك لأن انتشاره يعني كارثة حقيقية”، مشيراً إلى أن “الخطوة الثانية هي مراقبة ومتابعة الجزارين ومنعهم من الذبح خارج المجزرة لمنع ذبح أي حيوان مصاب”.

في المقابل، أفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، أن “الجهات المختصة قامت بحملة لإزالة مواقع الجزر العشوائي في سوق الأغنام وبعض المناطق السكنية، تفادياً لانتشار مرض الحمى النزفية”.

وفي محافظة البصرة، أعلنت دائرة صحة المحافظة، تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية، ضمن قضاء الزبير، وفق وثيقة صادرة عن دائرة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة والبيئة العراقية.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة عن طريق حشرة القراد في الحيوانات.

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