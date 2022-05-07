الزاملي يوجه دعوة للحكومة تخص ذوي الشهداء

وقال مكتب الزاملي في بيان إن الأخير “زار الجمعة ٦ ايار ٢٠٢٢ ، عدد من عوائل الشهداء في مدينة الصدر ، ضمن سلسلة زيارات ميدانية اجراها خلال أيام عيد الفطر المبارك، إذ أكد أن تضحيات شهداء العراق ودمائهم الطاهرة كانت وستبقى الأساس والدعامة الصلبة التي ارتكز عليها النظام الديمقراطي في عراقنا الجديد، وأصبح الشهيد محط فخر واعتزاز للشعب بل والعالم اجمع ، لافتاً إلى أن من اهم واجبات الحكومة هو تأمين العيش الكريم لعوائلهم وابنائهم، وهو اقل ما يمكن تقديمه ازاء التضحيات الخالدة”.

ودعا النائب الأول، الحكومة إلى “الاهتمام بجميع بنود القوانين والتعليمات التي منحت ذوي الشهداء امتيازات، والايعاز بعدم تأخير تنفيذها او التهاون بها، وانصافهم و احترام كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، مؤكدًا سعي مجلس النواب الحثيث لتشريع كل القوانين التي تخدم هذه الشريحة المجاهدة والمضحية”.