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السلطات الاردنية تعتقل اعلامياً عراقياً لساعات وفق دعوى اقامها ضده شقيق الكاظمي

اعتقلت السلطات الاردنية، اليوم السبت، اعلامياً عراقياً بارزاً لتفرج عنه بعد ساعات، وذلك وفق دعوى اقامها ضده شقيق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأبلغ مصدر أن السلطات الاردنية اعتقلت الاعلامي (محمد سيد محسن) عند دخوله العاصمة عمان، وفق دعوى اقامها ضده (عماد) شقيق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأشار المصدر، إلى السلطات الاردنية أفرجت عن سيد محسن بـ”كفالة” بعد اعتقاله عند دخوله عمان.

ويقدم “سيد محسن” برنامجاً سياسياً عبر احدى الفضائيات التي تبث من عمان، وغالباً ما يتضمن البرنامج نقداَ لاذعاً للاحزاب السياسية الحاكمة في العراق.

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