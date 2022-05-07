الصحة العراقية تكشف موعد رفع جميع قيود كورونا

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن قرب رفع دراسة إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة تتعلق بقيود جائحة كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “القيود المتبقية الخاصة بجائحة كورونا في العراق ضئيلة جداً”، مشيرا إلى أن “الدراسة جارية الآن لرفع القيود المتبقية في الأيام المقبلة”.

وأضاف، أن “إعلان رفع القيود يأتي عند عقد لجنة الصحة والسلامة الوطنية اجتماعها”.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة، 70 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة فقط.

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