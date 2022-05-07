بأنامل فنانة عراقية.. جداريات تحمل صور شعراء وفناني بغداد «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بأيدي فنانة عراقية.. جداريات ملونة تنشر البهجة في شوارع بغداد»، وسلط البرنامج الضوء على إبداع فنانة عراقية رسمت العديد من الجداريات الملونة في شوارع العاصمة بغداد، وتشمل الجداريات صورا لفنانين وشعراء لتعريف السكان بالشخصيات التي ميزت المجتمع العراقي إضافة إلى تجميل المدينة.

الفنانة تستهدف تجميل العاصمة وزيادة معرفة الناس برموزها

وأبدعت الفنانة العراقية والأستاذة في كلية الفنون الجميلة وجدان الماجد، مستهدفة تجميل العاصمة وزيادة معرفة الناس بالشخصيات التي ميزت المجتمع العراقي، حسبما تقول وجدان نفسها.

وقالت وجدان الماجد إنّ بعض الشخصيات على الجداريات لم تكن معروفة لدى عامة الناس، موضحةً أنّ لوحاتها تثير الفضول، موضحةً أنها تستهدف إحداث تأثير عام لدى المجتمع ككل، لذلك فقد رسمت الشخصيات الأكثر عمقا وتأثيرا التي يهملها العوام.

15 لوحة جدارية في بغداد ضمن مبادرة لتجميل المدينة

وأضافت الفنانة العراقية أنها أكملت نحو 15 لوحة جدارية في بغداد، في إطار مبادرة أمين بغداد لتجميل المدينة، مشيرةً إلى أنّ رسم كل منها يستغرق نحو 4 أيام حتى يكتمل، لافتةً إلى أنها رسمت علي الوردي وبيكاسو وغيرهما، حيث ترسم الشخصيات المحلية العراقية والعربية والعالمية، حتى لا يرتبط وعي الإنسان العراقي بالشخصيات المحلية فقط.