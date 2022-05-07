بغداد
بقلم الشاعر عمر بلقاضي
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بغدادُ طوّقها الهولُ الذي صنعتْ … ما عاد يذكرها أمنٌ ولا سمَرُ
هامت أزقّتها بالكُرْه مرغمةً … فالحبُّ في جنبات النّهر ينتحِرُ
الحزنُ آيتُها أضحى يُسربلها … يُكسَى بلوثته الجدرانُ والشّجرُ
بغداد سيّدة الأفراحِ شاحبة ٌ… البؤس يسكنها والهمُّ والكدَرُ
نهرا الحياة بها جفَّا فقد ظمئتْ … لكنَّ سيلا من الأوداج ينهمرُ
صوتُ الرّصاص غدا في صمتها نغَماً … في كلِّ حينٍ لها جُرحٌ ومُحتضَرُ
أين الهناء الذي قد كان يملؤها … فقد تفاقم فيها الخوفُ والحذَرُ
بغداد عودي إلى عهد الوئام ففي … ودِّ الجوانح ما يُجلَى به الضَّررُ
لولا التّدابرُ ما حلَّ الخرابُ وما … عاث البغاة بأرض العزِّ وانتصروا
يا قوم عودوا إلى أمن الإخاء هُدًى … ذو العقلِ يفطنُ في البلوى ويَعتبرُتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط