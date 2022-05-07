· ثقافة العرب في العصر الجاهلي ! ح1

· مقتبس من كتاب (العرب في العصر الجاهلي) لمؤلفه ديزيرة سقال، الطبعة الاولى، دار الصداقة العربية للنشر، بيروت 1995 بقلم د. رضا العطار

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· سنتحدث اليوم عن تاريخ العرب قبل الأسلام وهو جملة مواضيع طويلة ومتشعبة لا يسمح الوقت المحدد للتطرق اليها بشكل موسع , ومن يرغب بالأطلاع على التفاصيل يستطيع ان يستعين بالمراجع الأصلية في دائرة المعارف الأسلامية وكتب الرحلات ليجد ما يريد , وسأحاول ان اقسم الموضوع الى ثلاثة اقسام :

· القسم الأول عن موطن العرب والهجرات التي حدثت على امتداد التاريخ .

· القسم الثاني المناطق التي استقر فيها العرب بعد الهجرات .

· القسم الثالث العرب واصل التسمية ودورها في توحيد الأمة العربية وابراز الجانب القومي فيها .

· لقد اجمع اكثر المؤرخين ان صلة العرب بالساميين قد عرف من الروايات التي جائت في التوراة عن اصل العرب كونهم منحدريين من سلالة نوح والتي تؤكد انهم من شبه جزيرة العرب فهي موطنهم الأصلي رغم ان البعض يدعي انهم جاؤا من ارمينيا او من قارة افريقيا او من جزيرة سيلان وان الباحث فون كريمر اعتقد ان العرب بالأصل من بابل بدليل الجمل والزراعة الا ان العالم الباحث فولدكر يرفض هذا الأعتقاد ويقول ان بابل حضاري ليس له علاقة بالصحراء .

لقد حدثت الهجرات العربية القديمة في التاريخ بأتجاه الشمال بعدما تغير مناخ المنطقة في العصر الجليدي قبل اكثر من عشرة الاف سنه مما سبب الجفاف وحول معظم بلاد العرب الى مناطق صحراوية قاحلة.

المعروف ان اولى الهجرات التي نزح فيها العرب الى العراق القديم ومصر كانت 4000 سنه قبل الميلاد اما الهجرات الثانية كانت الى الهلال الخصيب والمغرب العربي حصلت حوالي 2500 ق م , ويبدو من خلال الدراسات التاريخية والأثرية المتعددة انه نتيجة لهذه الهجرات حصل استقرار البداوة في تلك المناطق وظهرت مدنيات نتيجة التمازج الحضاري بعد هذا التحرك السكاني

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· العرب في العصر الجاهلي ح2 * د. رضا العطار

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والظاهر ان العرب ظهروا اول مرة في مناطق نجد والعروض واليمن والحجاز . ويبدو ان ثمة صفات مشتركة تميز بها سكان هذه المناطق كاللغة المشتركة والعادات الأجتماعية وطرق المعيشة , هذا التشابه جعل الباحثين يعتقدون ان العرب منحدرون من اصل واحد سموه بالجنس السامي .

· لكن المستشرق الفرنسي ارنست رينان يقول – ان العرب منحدرون من اصل واحد يشتركون في لغة واحدة وبتركيب عقليتهم ونظرتهم الجزئية للأشياء وتأثرهم بالغيبيات وميلهم الى البساطة في التفكير والوحدانية في الدين –

· لكن المؤرخون العرب لم يأخذوا بهذا الرائ كونه استعماري النزعة .

· اما المناطق التي استقر فيها العرب بعد هجرتهم فكانت البادية الشمالية . حيث نشأت مملكة تدمر والغساسنة اما في مرتفعاتها فظهرت مملكة الأنباط وفي الجنوب ظهرت ممالك اليمن والمعينين والسبئيين حوالي عام 1300 ق م .

· لقد اختلط الأكديون اقدم القبائل المهاجرة الى العراق القديم بالسومريين وكونوا شعب بابل . الذي قدم للحضارة الأنسانية الكثير من ميراثها الثقافي , ثم هاجر اليه الأشوريون في الألف الثالث ق م ثم تبعهم العموريون حتى وصلوا مدينة تيماء عندها تفرقوا . فقسم واصل السير ودخل وادي الرافدين . واخرون عرجوا غربا ودخلوا وادي النيل وفي الألف الثاني ق م . ثم هاجر الأراميون واستقروا في الفرات الأوسط . لكن قسم منهم توقف وسط الطريق واستقر في سهل البقاع , اما الكنعانيون فقد استقر قسم منهم في فلسطين بعد الهجرة . والقسم الأخر سكن السواحل الشرقية للبحر المتوسط وسمو بالفنيقيين.

· ينقسم اصل العرب الى ثلاثة اقسام : العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة لكن ابن خلدون يضيف في مقدمته العرب المستعجمة .

· اما العرب البائدة فكانت تضم سبعة قبائل :

· 1- قبائل عاد الذين سكنوا اليمن زمن نبي الله هود الذي جاء ذكره في القرأن في سورة الفجر – الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد – .

· 2- ثمود سكنوا الحجاز زمن نبي الله صالح .

· 3- طسم سكنوا عمان .

· 4- ثقيف سكنوا الطائف .

· 5- جاسم سكنوا مكة .

· 6- وبار سكنوا اليمن .

· 7- جديس سكنوا اليمامة … يعتقد ان هذه القبائل هم من ذرية سام ابن نوح وقد انقرضت وتاريخها مجهول والمتتبعات في شأنها متضاربة.

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