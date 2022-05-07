جثمان أمين عام بدر يوارى الثرى في النجف

مصرع الأنصاري بحادث سير قرب العمارة

النجف – سعدون الجابري

العمارة – علي قاسم الكعبي

ووري الثرى في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف عصر امس ،جثمان الامين العام المساعد لمنظمة بدر ، عبد الكريم يونس الانصاري ، الذي توفي بحادث سير في ناحية علي الشرقي عن عمر ناهز 63 عاما،وجرى تشييع مهيب للراحل بحضور كبار قادة المنظمة وشخصيات سياسية وعشائرية. والانصاري ، وزير اسبق للبلديات والأشغال في حكومة حيدر العبادي من عام 2014 إلى 2015 قبل دمجها مع وزارة الاعمار والاسكان .ورد اسمه بعدها مرشحا لشغل منصب وزير الداخلية خلفا للوزير المستقيل محمد الغبان. شغل عضوية مجلس النواب في دورته الثالثة بعد فوزه في انتخابات عام 2014. وشغل عضوية البرلمان في دورته الرابعة بديلا عن رئيس المنظمة هادي العامري الذي قدم استقالته. ونعى العامري، نائبه الانصاري الذي توفي صباح امس الجمعة ،بعد حادث انقلاب عجلته في ناحية علي الشرقي.وقال في بيان امس (فقدنا قامة من قامات الجهاد والعطاء صاحب التأريخ المشرف والسيرة الطيبة في حادث سير مؤسف اثناء تأديته الواجب). واعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تعازيه الأمين العام المساعد للمنظمة. وقال في تغريدة على تويتر (عميق المواساة وأخلص التعازي برحيل الوزير الأسبق ،فقدنا برحيله شخصية قارعت النظام الدكتاتوري بثبات، وقاتلت عصابات داعش الإرهابية بشجاعة). وقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدة على تويتر (التعازي برحيل الأنصاري،ونسأل الباري ان يلهم ذويه الصبر والسلوان). بدوره، قال رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة على تويتر (بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأنصاري، الشخصية السياسية البارزة، وزير البلديات الأسبق والنائب السابق في مجلس النواب، الذي كانت له وقفات وطنية في مقارعة الاستبداد والإرهاب). وعزى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، بوفاة الأنصاري.وقال في بيان امس (بقلوب حزينة مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة الأنصاري ،الذي عرف بسيرته الجهادية التضحوية وتاريخه الحافل بالمواقف البطولية الجليلة في محاربة الديكتاتورية). كما قدم محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان امس (التعازي لعائلة وذوي الانصاري، سائلا المولى عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان).وعزّت النائبة عالية نصيف في بيان امس (الشعب وقيادة وملاكات منظمة بدر بوفاة الانصاري ، الذي عرف بإخلاصه لوطنه وشعبه ومواقفه الإنسانية النبيلة). فيما حددت مديرية المرور العامة، أسباب الحوادث المرورية وأساليب معالجتها.وقال مدير العلاقات والاعلام المديرية العميد زياد القيسي إن (ضحايا الحوادث المرورية أكثر من ضحايا العمليات الإرهابية)، واضاف ان (وزارة الصحة هي المعنية بتحديد نسبة ضحايا الحوادث وليست المديرية)، مؤكدا ان (الحوادث تعود اسبابها لعدم تمكن سائق المركبة من القيادة بصورة صحيحة إضافة الى السرعة المفرطة وعدم متانة العجلة الى جانب ضعف متانة الطرق).

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