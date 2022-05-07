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ديالى.. “سائق مخمور” يتسبب بإصابة 4 مدنيين في حادث سير

افاد مصدر امني في ديالى اليوم الجمعة بإصابة 4 مدنيين بحادث سير تسبب به “سائق مخمور” على طريق بغداد – كركوك في قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى.

وقال المصدر إن “4 مدنيين أصيبوا بجروح جراء اصطدام شاحنة يقودها سائق مخمور بعجلة صالون على طريق بغداد – كركوك قرب حي الزهراء 3 كم جنوب قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة ما أدى إلى انزلاق العجلة الصغيرة عن مسارها واصطدامها بعمود كهربائي”.

وأضاف ان “المصابين تم نقلهم الى مستشفى الخالص لتلقي العلاج فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث”.

ويتصدر طريق بغداد – كركوك المار بديالى الحوادث المرورية المميتة والذي يطلق عليه “طريق الموت” بسبب سوء عمليات الإعمار والصيانة وفوضى سير المركبات والقوافل التجارية.

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