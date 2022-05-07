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رئيس اقليم كوردستان يعزي العامري بوفاة الانصاري

عزّى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، رئيس منظمة بدر هادي العامري بوفاة نائبه عبد الكريم الانصاري، فيما قدم العامري الشكر لرئيس الإقليم لـ”مواساته”.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان إن “في اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة ، مع أمين عام منظمة بدر هادي العامري ، عبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن تعازيه لوفاة نائب العامري،عبد الكريم يونس الأنصاري، ولعائلته وذوي المغفور له الذي توفي اليوم جراء حادث مروري”.

وأضاف البيان “وإلى جانب التعبير عن تعاطفه ومشاركته إياهم أحزانهم، تمنى رئيس إقليم كوردستان أن يتغمد الله جل وعلا المرحوم بعطفه ورحمته ويلهم عائلته الصبر والسلوان”.

من جانبه، عبّر العامري عن “شكره وامتنانه هو وعائلة المرحوم لاتصال ومواساة الرئيس نيجيرفان بارزاني لهم”.

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