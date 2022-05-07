Posted on by

روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يقول إن موسكو تعتقد أن بمقدورها ارتكاب جرائم حرب دون مساءلة لأنها دولة نووية

فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موسكو تعتقد أن بإمكانها أن ترتكب جرائم حرب، متمتعة بالحصانة بسبب مكانتها كقوة نووية.

وقال الزعيم الأوكراني في خطاب أمام مركز الأبحاث البريطاني “تشاتام هاوس” إن “الروس لا يعتقدون أن بالإمكان محاسبتهم على جرائم الحرب لأنهم يتمتعون بنفوذ الدولة النووية.”

وعندما سُئل عن الوضع في ماريوبول، قال زيلينسكي: “هذا ليس حدثاً عسكرياً” وإنما “تعذيباً مع تجويع”.

وألقى باللائمة في ما وصفه بـ “الموقف الوحشي” للجيش الروسي في ماريوبول على عقود من الدعاية المناهضة لأوكرانيا.

وقال: “ستكون هناك محكمة عسكرية بشأن عمليات القتل وحالات الوفاة والتعذيب. لكن لماذا هذه القسوة؟ ذلك عمل الجهاز الإعلامي الذي طور هذه الكراهية وفاقمها إلى درجة كبيرة قبل اندلاع الحرب الكاملة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close