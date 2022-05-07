فريق طبي ينقذ شاباً أصيب برصاصة في الرأس

بغداد – ندى شوكت

نجح فريق جراحي متخصص في مستشفى الجملة العصبية ببغداد ،في انقاذ حياة شاب اصيب بطلق ناري نتيجة الرمي العشوائي ،تسبب بنزيف وكسر في عظمة الجمجمة. وقال مدير المستشفى سمير حميد الدلفي في بيان امس ان (طوارى المستشفى ،استقبلت الشخص المصاب البالغ من العمر 26 عاما ،وهو مصاب بطلق ناري جراء الرمي العشوائي ،حيث اجريت له عملية طارئة من قبل فريق طبي برئاسة الاختصاص اوس سعد، يسانده الطبيب المقيم سلام نمير وزميلته ايام علي الى جانب ملاك التخدير والتمريض في صالات العمليات الجراحية )، واشار الى ان (الفريق ،تمكن من انقاذ حياة الشاب ،الذي كان يعاني من نزيف وكسر في الجمجمة).

من جانبه ،قال رئيس الفريق انه (بعد اجراء الفحوصات الطبية والمفراس ،اتضح ان المصاب يعاني من نزف في الدماغ وكسر في الجمجمة وتضرر في انسجة الدماغ ما استدعى سرعة اجراء التداخل الجراحي لانقاذ حياته ،اذ تم ايقاف النزيف وازالة العظم المتضرر)، مؤكدا (استقرار حالة المريض الصحية وانتظام فعالياته الحيوية، وهو تحت المراقبة لحين اكتسابه الشفاء التام ).

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