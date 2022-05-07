فصل آخر من فصول تعريب كركوك .. 40 كوردي فقط من بين 600 تم تعيينهم على ملاك نفط الشمال

في أحدث فصول سياسات التعريب في محافظة كركوك ، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى ، والتي تنتهجها إدارة المحافظة الحالية التي فُرضت على المدينة منذ احداث 16 أكتوبر 2017 ويرأسها المحافظ غير الشرعي للمدينة راكان الجبوري ، فإن 40 خريجاً من المكون الكوردي فقط ، هم ضمن قائمة من 600 شخص تم تعيينهم على ملاك شركة نفط الشمال ، ومقرها كركوك.

الناشط المدني من كركوك أدهم جمعة ، قال بالصدد ، انه قبل فترة من الآن قدّمت اعداد كبيرة من الخريجين اوراقهم للتعيين على ملاك شركة نفط الشمال ، مشيراً الى انه عادت الموافقات الخاصة من بغداد على تعيين 600 شخص ، 40 منهم فقط من المكون الكوردي . معتبراً هذا الامر تمييزاً صارخاً وتعريباً فاضحاً لمدينة كركوك.

وأوضح جمعة ، ان هذه التعيينات جاءت بعد العديد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الخريجون امام مقر شركة نفط الشمال في كركوك وتعرض خلالها الخريجون الى الاعتداء والضرب من قبل القوات الأمنية التي حاولت تفريق هذه التجمعات.

وتابع بالقول ، ان هذه التعيينات والتمييز ضد الكورد فيها ماهي الا حلقة ضمن سلسلة إجراءات في اطار سياسة التعريب المتبعة في محافظة كركوك.

تجدر الإشارة ، الى ان نسب المكونات ضمن ملاك شركة نفط الشمال هي 4% من الكورد ، و18% من التركمان ، و1% من المسيحيين و77% من المكون العربي.

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