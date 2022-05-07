قائد وحدات مكافحة الإرهاب ينعي استشهاد القائدان الشوبجي والضامئ





عدن / خاص

نعت قيادة وحدات مكافحة الإرهاب استشهاد العقيد البطل القائد محمد

الشوبجي قائد قوات مكافحة الإرهاب في محافظة الضالع قائد اللواء

السادس مقاومة والقائد الشهيد وليد الضامئ نائب قائد الحزام الأمني بمحافظة الضالع

والشهيد عبدالحميد علي الذين ارتقوا شهداء يوم أمس وهم يتصدون لخلية

إرهابية في محافظة الضالع .

واكد اللواء شلال شايع قائد وحدات مكافحة الإرهاب للتحالف العربي

وللعالم قدرة وحدات مكافحة الإرهاب على استئصال الإرهاب من المنطقة

وتثبيت الأمن والاستقرار..



نص بيان النعي..

بسم الله الرحمن الرحيم.



((من مُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ

فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا

بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا))



تنعي قيادة وحدات مكافحة الإرهاب استشهاد القادة الابطال العقيد محمد

الشوبجي قائد قوات مكافحة الإرهاب محافظة الضالع قائد اللواء السادس

مقاومة والقائد وليد الضامئ نائب قائد الحزام الأمني والشهيد عبدالحميد

علي الذين ارتقوا إلى ربهم شهداء يوم أمس وهم يتصدون لخلية إرهابية في

محافظة الضالع .

إننا في قيادة وحدات مكافحة الإرهاب نؤكد لشعبنا العظيم وللأشقاء في

التحالف العربي وللعالم انا ماضون في معركة اجتثاث الإرهاب واستئصاله من

المنطقة كافه لينعم الجميع في الامن والاستقرار مهما كانت التضحيات

جسام..

أن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف قيادات وضباط جهاز مكافحة الإرهاب

تؤكد حقد هذه العناصر الإرهابية على منتسبي مكافحة الإرهاب وتأتي كردات

فعل لما لاقوه على أيدينا من استئصال طوال السبع السنوات الماضية والتي

اثبتنا فيها للتحالف العربي وللعالم الارتباط الوثيق والتنسيق المستمر

بين تنظيم داعش والقاعدة من جهة وتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن

ومليشيات الحوثي من جهة أخرى من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة لاكننا

استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم التحالف العربي بقيادة المملكة

العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبعزيمة وشجاعة رجالنا

أن ندك معاقل هذه التنظيمات الإرهابية وتحجيمها والتي كانت ومازالت تشكل

تهديد لأمن المنطقة والعالم.

ختاما نعزي أنفسنا وشعبنا العظيم في استشهاد الابطال المغاوير الشهيد

القائد محمد الشوبجي والشهيد القائد وليد الضامئ والشهيد عبدالحميد علي

ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم في جنات النعيم..



اللواء الركن شلال علي شايع

قائد وحدات مكافحة الإرهاب

القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية

عدن. ٧ مايو ٢٠٢٢

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