Posted on by

قائد وحدات مكافحة الإرهاب ينعي استشهاد القائدان الشوبجي والضامئ

عدن / خاصنعت قيادة وحدات مكافحة الإرهاب استشهاد العقيد البطل القائد محمدالشوبجي قائد قوات مكافحة الإرهاب في محافظة الضالع قائد اللواءالسادس مقاومة والقائد الشهيد وليد الضامئ نائب قائد الحزام الأمني بمحافظة الضالعوالشهيد عبدالحميد علي الذين ارتقوا شهداء يوم أمس وهم يتصدون لخليةإرهابية في محافظة الضالع .واكد اللواء شلال شايع قائد وحدات مكافحة الإرهاب  للتحالف العربيوللعالم قدرة وحدات مكافحة الإرهاب على استئصال الإرهاب من المنطقةوتثبيت الأمن والاستقرار..نص بيان النعي..بسم الله الرحمن الرحيم.((من مُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖفَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَابَدَّلُواْ تَبْدِيلًا))تنعي قيادة وحدات مكافحة الإرهاب استشهاد القادة الابطال العقيد محمدالشوبجي قائد قوات مكافحة الإرهاب محافظة الضالع قائد اللواء السادسمقاومة والقائد وليد الضامئ نائب قائد الحزام الأمني والشهيد عبدالحميدعلي الذين ارتقوا إلى ربهم شهداء يوم أمس وهم يتصدون لخلية إرهابية فيمحافظة الضالع .إننا في قيادة وحدات مكافحة الإرهاب نؤكد لشعبنا العظيم وللأشقاء فيالتحالف العربي وللعالم انا ماضون في معركة اجتثاث الإرهاب واستئصاله منالمنطقة كافه لينعم الجميع في الامن والاستقرار مهما كانت التضحياتجسام..أن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف قيادات وضباط جهاز مكافحة الإرهابتؤكد حقد هذه العناصر الإرهابية على منتسبي مكافحة الإرهاب وتأتي كرداتفعل لما لاقوه على أيدينا من استئصال طوال السبع السنوات الماضية والتياثبتنا فيها للتحالف العربي وللعالم الارتباط الوثيق والتنسيق المستمربين تنظيم داعش والقاعدة من جهة وتنظيم الإخوان المسلمين في اليمنومليشيات الحوثي من جهة أخرى من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة لاكننااستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم التحالف العربي بقيادة المملكةالعربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة  وبعزيمة وشجاعة رجالناأن ندك معاقل هذه التنظيمات الإرهابية وتحجيمها والتي كانت ومازالت تشكلتهديد لأمن المنطقة والعالم.ختاما نعزي أنفسنا وشعبنا العظيم في استشهاد الابطال المغاوير الشهيدالقائد محمد الشوبجي والشهيد القائد وليد الضامئ والشهيد عبدالحميد عليونسأل الله تعالى أن يتقبلهم في جنات النعيم..اللواء الركن شلال علي شايعقائد وحدات مكافحة الإرهابالقائد العام لألوية المقاومة الجنوبيةعدن. ٧ مايو ٢٠٢٢

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close