ماذا يريد ويريدون أن نتوقع ونحتسب ولكن ليس كل مرة تسلم الجرة !!!

خرج خطاب الرئيس الفرنسي الداخلي وصدم العالم وأنها تنبئ بالأحداث المستقبلية التي من المحتمل أن تحدث. الآراء المعبر عنها تعبر بالكامل عن آراء الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون!

مؤخرًا ، في اجتماع داخلي ، أجرى ماكرون تحليلًا عامًا للوضع الدولي الحالي. فتنهد: “الهيمنة الغربية تقترب من نهايتها!”

كيف ترى تحول القوة العظمى في العالم اليوم؟ كان خطاب ماكرون المغلق قيما للغاية.

: – نحن نعيش معًا في هذا العالم ، والمبعوثون هنا يعرفون هذا العالم أفضل مني. ماكرون:

نعم ، النظام الدولي ينقلب بطريقة جديدة كليًا ، وأنا متأكد من أن هذا اضطراب كبير في تاريخنا ، وله عواقب بعيدة المدى في جميع المناطق تقريبًا.

. هذه بريطانيا من القرن التاسع عشر بقيادة الثورة الصناعية.. هذه فرنسا مستوحاة من عصر التنوير من القرن الثامن عشر.. لقد اعتدنا منذ القرن الثامن عشر على نظام دولي قائم على الهيمنة الغربية.. نعم ، يجب أن أعترف بأن الهيمنة الغربية قد تقترب من نهايتها.. إنه تحول في النظام الدولي ، وتكامل جيوسياسي ، وإعادة تنظيم إستراتيجي.

هذه أمريكا خرجت من القرن العشرين بعد حربين عالميتين.

جعلت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من الغرب عظيمًا لمدة 300 عام.

فرنسا ثقافة ، إنكلترا صناعة وأميركا حرب.

تعودنا على هذه العظمة التي تمنحنا الهيمنة المطلقة على الاقتصاد والسياسة العالميين.

لكن الأمور تتغير.

تأتي بعض الأزمات من أخطائنا في الغرب ، بينما تأتي أزمات أخرى من تحديات الدول الناشئة.

داخل الدول الغربية ، أدت الخيارات العديدة الخاطئة التي اتخذتها الولايات المتحدة في مواجهة الأزمات إلى زعزعة هيمنتنا بشدة.

لاحظ أن هذا لم يبدأ فقط مع إدارة ترامب ، فقد اتخذ الرؤساء الآخرون للولايات المتحدة خيارات أخرى خاطئة قبل فترة طويلة من ترامب وسياسة كلينتون تجاه الصين وسياسة بوش الحربية وأزمة أوباما المالية العالمية وسياسة التيسير الكمي.

السياسات الخاطئة لهؤلاء القادة الأمريكيين كلها أخطاء جوهرية تهز الهيمنة الغربية. ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، فقد قللنا إلى حد كبير من ظهور القوى الناشئة.

قللوا من شأن صعود هذه القوى الناشئة ، ليس فقط قبل عامين ، ولكن منذ عشر أو عشرين عامًا.

قللنا من شأنهم منذ البداية!

يجب أن نعترف بأن الصين وروسيا قد حققا نجاحًا كبيرًا على مر السنين في ظل أنماط القيادة المختلفة.

تبرز الهند أيضًا بسرعة كقوة اقتصادية ، وفي الوقت نفسه أصبح أيضًا قوة سياسية ، الصين وروسيا والهند ، هذه الدول مقارنة بالولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.

دعونا لا نقول أي شيء آخر ، مجرد خيالهم السياسي أقوى بكثير من الغربيين اليوم. بعد أن يتمتعوا بقوة اقتصادية قوية ، يبدأون في البحث عن “فلسفتهم وثقافتهم“.

لم يعودوا يؤمنون بالسياسة الغربية ، لكنهم بدأوا في متابعة “ثقافتهم الوطنية”. هذا لا علاقة له بالديمقراطية أو لا. الهند بلد ديمقراطي ، وهو يفعل الشيء نفسه أيضًا ، باحثًا عن “ثقافته الوطنية“.

عندما تجد هذه الدول الناشئة ثقافتها الوطنية وتبدأ في الإيمان بها ، فإنها ستتخلص تدريجياً من “الثقافة الفلسفية” التي غرستها الهيمنة الغربية فيهم في الماضي.

وهذه بداية نهاية الهيمنة الغربية!

لا تكمن نهاية الهيمنة الغربية في التدهور الاقتصادي ، ولا في التدهور العسكري ، بل في التدهور الثقافي.

عندما لم يعد من الممكن تصدير قيمك إلى البلدان الناشئة ، فهذه هي بداية تراجعك.

أعتقد أن الخيال السياسي لهذه البلدان الناشئة أعلى من خيالنا.

الخيال السياسي مهم جدا. لها دلالات قوية ومتماسكة ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من الإلهام السياسي.

سواء كنا أكثر جرأة في السياسة ، فإن الخيال السياسي للبلدان الناشئة يفوق بكثير خيال الأوروبيين اليوم ، كل هذا صدمني بشدة !!!

انتشلت الصين 700 مليون شخص من براثن الفقر ، وسيتم انتشال المزيد من الفقر في المستقبل ، لكن في فرنسا ، يعمل اقتصاد السوق على زيادة عدم المساواة في الدخل بمعدل غير مسبوق.

أحدث غضب الطبقة الوسطى في العام الماضي تغييرات عميقة في النظام السياسي الفرنسي ، ومنذ القرن التاسع عشر ، كانت الحياة الفرنسية في نوع من التوازن.

الحرية الشخصية ، والديمقراطية ، والطبقة الوسطى الثرية ، هؤلاء الثلاثة هم الحوامل الثلاثية التي توازن سياسات فرنسا ، لكن الأزمة ولدت عندما لم تعد الطبقة الوسطى حجر الزاوية لبلدنا ، عندما تعتقد الطبقة الوسطى أن مصالحها تتعرض للخطر .

سيكون لديهم شكوك أساسية حول الديمقراطية ونظام السوق. هل يمكن لمثل هذا النظام أن يمنحني حياة أفضل؟

لديهم الحق في أن يكونوا متشككين للغاية ولهم الحق في الانضمام إلى حركة سياسية راديكالية.

في المملكة المتحدة ، أصبح سقوط النظام السياسي أكثر وضوحًا.

الشعار المدوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، استعادة السيطرة ، يقول كل شيء.

يعتقد الناس أن مصيرهم لم يعد بأيديهم ، لذلك يريدون “استعادة السيطرة“.

والطريقة المباشرة لـ “استعادة السيطرة” هي مغادرة الاتحاد الأوروبي. إنهم يكرهون الاتحاد الأوروبي ، ويكرهون السياسة القديمة ، ويريدون شيئًا أكثر إبداعًا من الناحية السياسية.

في التحليل النهائي ، فشل النظام السياسي في الماضي في إفادة البريطانيين ، بل وجعل حياتهم أسوأ وأسوأ ، لكن القادة السياسيين في القمة لم يدركوا ذلك.

لذلك فشلوا.

أما بالنسبة للولايات المتحدة ، فعلى الرغم من أن الأمريكيين ينتمون إلى المعسكر الغربي ، إلا أن لديهم دائمًا معايير إنسانية مختلفة (تعني الدين) عن أوروبا.

إن حساسية الأمريكيين لقضايا المناخ والمساواة والتوازن الاجتماعي لا توجد بنفس الطريقة التي توجد بها أوروبا (مما يعني أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة أكبر بكثير مما هي عليه في أوروبا).

هناك فجوة واضحة بين الحضارة الأمريكية والحضارة الأوروبية. على الرغم من أن الولايات المتحدة وأوروبا متحالفتان بشدة ، إلا أن خلافاتنا كانت موجودة دائمًا.

أدى وصول ترامب إلى السلطة إلى تضخيم الخلافات الأصلية.

يجب أن أؤكد أن أوروبا مختلفة عن الولايات المتحدة.

بالطبع ، لا يمكن للكاثوليك المجريين أو المسيحيين الأرثوذكس الروس أن يقرروا خطة الحضارة الأوروبية ، لكن متابعة أوروبا طويلة الأمد مع الولايات المتحدة لطرد روسيا من القارة الأوروبية ليس صحيحًا بالضرورة.

الولايات المتحدة بحاجة إلى مواجهة روسيا وأوروبا ، لكن هل تحتاجها أوروبا؟

تتعاون أوروبا مع الولايات المتحدة لطرد روسيا ، وهو ما قد يكون أكبر خطأ جيوسياسي لأوروبا في القرن الحادي والعشرين.

نتيجة طرد روسيا هو أن بوتين ليس لديه خيار سوى احتضان الصين ، وهذا فقط يمنح الصين وروسيا فرصة للاحماء.

دع أحد منافسينا يتحد مع آخر لخلق مشكلة كبيرة ، وهو ما يفعله الأمريكيون.

لو لم تطرد أوروبا روسيا ، لما كانت سياسات روسيا معادية للغرب على الإطلاق. الآن ، من حيث الجغرافيا السياسية ، من المستحيل تقديم الكثير من المساعدة للقوى العظمى في الشرق.

لكن مشكلة أوروبا هي المشكلة العسكرية.

بسبب وجود الناتو ، يصبح من الصعب جدًا على أوروبا تشكيل جيش أوروبي آخر ، وطالما أن “الجيش الأوروبي” غير موجود ، فإن أوروبا ستكون تحت سيطرة الأوامر السياسية للولايات المتحدة.

للأسف ، عندما تحدثت عن هذا الأمر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، كنا جميعًا متشائمين. في أوروبا ، لا أحد لديه القدرة على تشكيل جيش أوروبي ، ولا أحد لديه القدرة على تشكيل جيش أوروبي. السياسة ، إعطاء الاستثمار.

لكن الجيش الأوروبي هو النقطة الأساسية لفحص وتحقيق التوازن في الولايات المتحدة. بدون الجيش الأوروبي ، لن تتمتع أوروبا باستقلال حقيقي على الإطلاق.

نعم ، الولايات المتحدة حليف ، وحليف طويل الأمد لنا ، لكنه في نفس الوقت حليف يقوم باختطافنا لفترة طويلة.

فرنسا قوة دبلوماسية قوية وعضو دائم في مجلس الأمن وقلب الاتحاد الأوروبي.

قد يكون إخراج روسيا من أوروبا خطأً استراتيجيًا بعيد المدى.

إذا لم تستطع فرنسا سحب روسيا مرة أخرى إلى أوروبا ، فستكون مترددة أيضًا في مواصلة مشاركتها ، مما يؤدي إلى تأجيج التوترات وعزل روسيا.

في الوقت الحالي ، لا توجد مصلحة لروسيا ولا تلك القوة الشرقية في تشكيل تحالف ، لكن لا أحد متأكد مما إذا كان العالم الغربي يضغط أكثر فأكثر.

هل ستظل الصين وروسيا تقولان على وجه اليقين إننا لن نشكل تحالفًا؟

هل عدو صديقنا هو بالضرورة عدونا؟

روسيا هي عدو الولايات المتحدة ، فهل يجب أن يكون عدو أوروبا؟

نحن بحاجة إلى بناء هيكل الثقة والأمن الجديد الخاص بأوروبا ، لأنه إذا لم نقم بتيسير العلاقات مع روسيا ، فلن يكون هناك سلام في القارة.

يقول الأمريكيون إن الدولة التي تستثمر بكثافة في الأسلحة والمعدات ، وهي دولة متدهورة في التركيبة السكانية.

يسألني الأمريكيون ، هل نخاف من هذا البلد؟ هل يجب أن نتصالح مع مثل هذا البلد؟

سألت الأمريكيين ، ماذا عن مبادلة مواقف روسيا وكندا؟

بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية ، فإن الاضطراب الرئيسي الثالث الذي نشهده الآن هو بلا شك اضطراب الثورة التكنولوجية.

إنترنت البيانات الضخمة ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والذكاء الاصطناعي ، عندما ينتشر الذكاء الكبير في العولمة ، يتطور تقدم تكنولوجيا المعلومات بسرعة غير مسبوقة.

إحدى مشكلات عولمة الذكاء هي عولمة العاطفة والعنف وحتى الكراهية.

لقد جلبت لنا الثورة التكنولوجية تغييرات أنثروبولوجية عميقة ، كما خلقت لنا مساحة جديدة ، مساحة تتطلب من البشر إعادة فحص القواعد وصياغتها.

هذا هو مجال قواعد التكنولوجيا الجديدة التي لم يلمسها العالم أبدًا ، وهي أيضًا قاعدة للنظام الدولي للإنترنت يجب على الجميع الاتفاق معها والمشاركة فيها.

ولكن قبل أن يتم تأسيس هذه المجموعة الجديدة من القواعد بشكل كامل ، لم تجلب لنا الثورة التكنولوجية الجديدة اختلالات اقتصادية فحسب ، بل جلبت لنا أيضًا التناقضات الطبقية الأنثروبولوجية والتناقضات الأيديولوجية.

في نهاية المطاف ، سيؤدي إلى تمزيق شديد وعدم استقرار لديمقراطيتنا الفخورة.

يمكن لجميع المبعوثين هنا رؤية الاضطراب الاقتصادي والاضطراب الجيوسياسي واضطراب تكنولوجيا المعلومات والاضطراب الديمقراطي.

كل هذه الاضطرابات تحدث في نفس الوقت ، ولكن ماذا نفعل؟

ماذا علينا أن نفعل الآن؟ هل سنستمر في كوننا مشاهدين ، أو معلقين ، أو نتحمل المسؤوليات التي يتعين علينا تحملها؟

ولكن هناك شيء واحد مؤكد ، إذا فقدنا جميعًا خيالنا السياسي وتركنا عادات العقود الماضية أو حتى القرون تملي استراتيجياتنا ، فإننا …

رئيس جمهورية ، وزير ، دبلوماسي ، جندي ، كل شخص في هذه الغرفة يواصل القيام بذلك كما كان في الماضي.

هذا أمر مؤكد ، سوف “نفقد السيطرة“.

وبعد “الخروج عن السيطرة” ، ما ينتظرنا هو الاختفاء.

تتلاشى الحضارة ، وتتلاشى أوروبا ، وتختفي معها لحظة الهيمنة الغربية.

في النهاية ، سوف يدور العالم حول قطبين: أمريكا والصين ، وسيتعين على أوروبا الاختيار بين هذين الحاكمين.

ستفقد أوروبا السيطرة تمامًا ، لذا فأنا أؤمن بشيء واحد فقط حتى الآن ، وهو الشجاعة – الإستراتيجية السياسية للجرأة على الاختراق والمجازفة.

هذا النوع من الإستراتيجية السياسية التي تختلف عن أوروبا القديمة في الماضي ، سيؤدي إلى فشل أشياء كثيرة الآن ، وهناك أيضًا عدد كبير من المعلقين في البلاد ، ويقول النقاد إنها لن تنجح.

لكن ما هو قاتل ليس التعليقات والانتقادات ، ولكن فقدان “القلب الشجاع” و “التفكير الخيالي” ، وأعتقد أنه فقط من خلال تجربة بعض السياسات الشجاعة والخيالية يمكن أن تعكس الروح الوطنية الفرنسية بعمق ، أفضل طريقة.

وحدها فرنسا تستطيع إعادة تأسيس حضارة أوروبية عميقة ؛ وحدها فرنسا يمكنها أن تنظر في مسألة البقاء الأوروبي من منظور الإستراتيجية الأوروبية والسياسة الدولية.

الروح الفرنسية هي روح المقاومة العنيدة والسعي وراء عالم مختلف. إن روح المقاومة لن تستسلم أبدًا لحتمية الأمور وقابليتها للتكيف

يتم تنفيذ هذا النوع من التنفيذ بروح غير عادية من روح الشعب الفرنسي ، وقد شكل الاتجاه التاريخي القائل بأن فرنسا وحدها هي التي يمكنها تغيير الاتجاه التاريخي الذي يبتلع أوروبا تدريجياً “قطبان“.

بعد ذلك ، سيكون لفرنسا عدة اتجاهات مهمة في جدول الأعمال. الأول هو “الأجندة الأوروبية الآسيوية“.

ستعمل فرنسا على تعزيز تكامل أفضل لطريق الحرير الجديد للصين مع استراتيجية الاتصال الأوروبية ، ولكن هذا التكامل يجب أن يتم مع احترام سيادتنا وقواعدنا.

قبل عشر سنوات ، ارتكبنا بعض الأخطاء في التكامل بين أوروبا وآسيا. عندما كانت أوروبا تتعامل مع الأزمة المالية الكبرى ، من أجل الحصول على المساعدة ، اضطرت إلى إجراء الخصخصة للحد من بعض سيادة أوروبا.

من إيطاليا في الجنوب إلى إنجلترا في الشمال ، لكننا لا نلوم الصينيين الأذكياء ، يمكننا فقط أن نلوم أنفسنا لكوننا أغبياء.

بالإضافة إلى ذلك ، في مواجهة صعود الصين ، يجب على فرنسا أيضًا أن تضع “استراتيجية فرنسية” مع الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

هذا “مكمل” لاستراتيجية فرنسا للترحيب بطريق الحرير الصيني.

إذا ساعدنا خصمنا في مكان واحد ، فعلينا أن نتحقق منه ونوازنه في أماكن أخرى. هذه هي الطريقة المعتادة في السياسة.

يجب أن تؤسس فرنسا “نفوذًا فرنسيًا” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لموازنة صعود قوة الصين في المنطقة. بعد كل شيء ، فرنسا لديها ملايين السكان وحوالي 10000 جندي في المنطقة.

تريد فرنسا أن تصبح إحدى القوى البحرية الرئيسية في البحر.

الأجندة الثانية المهمة لفرنسا هي إعطاء الأولوية لتأسيس السيادة الأوروبية.

لقد تحدثت إلى العديد من الناس أن السيادة الأوروبية ليست كلمة فارغة بأي حال من الأحوال ، لكننا ارتكبنا بالفعل خطأ ترك صوت السيادة للقوميين.

لا يمثل القوميون بأي حال سيادتنا ، وهي كلمة طيبة ، وتمثل جوهر ديمقراطيتنا. لكن إذا فقدت الحكومة السيطرة على كل شيء ، فلن يتبقى شيء للسيادة.

لذا فإن القوميين لديهم الحق في إسماع أصواتهم ، لكنهم لا يمثلون بأي حال السيادة الأوروبية.

لعقود من الزمان ، أقامت أوروبا سوقًا قويًا وودودًا ، ولكن في نفس الوقت ، نحن أيضًا الأكثر انفتاحًا وسذاجة.

وعندما نناقش السيادة الأوروبية ، يجب علينا أيضًا تضمين المملكة المتحدة بعمق. بغض النظر عن النتيجة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، فإن السيادة الأوروبية تشمل المملكة المتحدة

الاتجاه الآخر للسيادة الأوروبية هو الدفاع الوطني. فيما يتعلق بالدفاع الأوروبي ، لم يكن هناك تقدم منذ الخمسينيات ، بل إنه ممنوع مناقشته.

ولكن حان الوقت لبناء مبادرة مع المزيد من الدول السيادية للدفاع الوطني ، بالاعتماد على الأموال الأوروبية والجيوش الأوروبية.

أعتقد أن هذا هو أفضل وقت منذ عقود لمناقشة “السيادة الدفاعية الأوروبية” ، الأمر الذي يتطلب من جميع المبعوثين هنا العمل بجدية أكبر.

هناك تركيز آخر للسيادة الأوروبية وهو تفكير أوروبا حول الحدود ، والذي سيمتد أيضًا إلى موضوع السكان والهجرة.

نظرًا لأن أوروبا شهدت أزمة هجرة غير مسبوقة منذ عام 2015 ، يجب علينا الابتعاد عن نظام إدارة الطوارئ للاجئين من أجل إنشاء آلية مستدامة لاستقبال المواهب.

والأهم من ذلك ، يجب أن نعمل مع المنظمة الدولية للهجرة لإحياء عمل ترشيح الهجرة الذي قمنا به في باريس.

الجزء الأخير عن السيادة الاقتصادية والمالية.

نحن الآن نتحدث بنشاط عن إيران ونواصل الدفاع عن مطالبنا بالأجندة الإيرانية.

لكن الدولار الأمريكي له “تخصصه” ، حتى لو قررنا حماية إيران ، ستعتمد شركتنا على الدولار الأمريكي للمضي قدمًا.

لاحظ ، أنا لا أقول إنه يتعين علينا محاربة الدولار ، لكننا بحاجة إلى بناء “سيادة حقيقية لليورو“.

لكن هذه العملية بطيئة للغاية ، فنحن نتقدم ببطء شديد!

وعند إنشاء c الرقمية ، تحتاج أوروبا أيضًا إلى إعادة النظر ، لأن العملة الرقمية ستؤثر أيضًا على السيادة الاقتصادية المستقبلية.

إن إعادة بناء السيادة الأوروبية والسيادة الاقتصادية وسيادة الدفاع الوطني وسيادة الحدود هي الطريقة الوحيدة لتعزيز التكامل الأوروبي حقًا دون تدخل من دول أخرى في الخارج.

سيداتي وسادتي ، دعونا نحظى بدبلوماسية قوية ومتماسكة ، وفي الوقت الذي يتم فيه تحدي الهيمنة الغربية ، يجب أن نستخدم خيالنا السياسي.

تحكم في مصير الأوروبيين وأعد السيطرة إلى شعبنا.

إنني أعتمد عليك لتلعب دورًا مهمًا في الدبلوماسية ، وأنا ممتن لهذه الطلبات.

سأكون بجانبك دائمًا لإبقاء فرنسا في قلب قيادة مجموعة من القضايا السياسية المهمة.

اجعل مبعوثينا يتمتعون بسلطة تمثيلية قوية في جميع أنحاء العالم للدفاع عن مصالحنا الوطنية ، وتجاوز مصالحنا الوطنية ، وترك قيمنا تنتشر في جميع أنحاء العالم.

أشكرك!

تحيا الجمهورية وتحيا فرنسا!

– إيمانويل ماكرون