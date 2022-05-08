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اغتيال قيادي بسرايا الصدر جنوبي العراق

افاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بمقتل عنصر قيادي من “سرايا السلام” الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر بمقتل الشاب ( عباس دينار الشويلي) رميا بالرصاص قرب علوة الرمل بمنطقة حي الحسين وسط مدينة ميسان مركز المحافظة، مبينا أن المجنى عليه احد عناصر سرايا السلام الفصيل المسلح التابع للتيار الصدري.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية بالحادث تشير إلى أن المجنى عليه قتل بسبب قضية وسام العلياوي القيادي بعصائب “اهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي والذي قتل أثناء التظاهرات قبل عامين.

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