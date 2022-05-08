الإعلام الرقمي يكشف عن ” دكتاتورية رقمية ” يمارسها بعض السياسيين في العراق

كشف مركز الاعلام الرقمي، اليوم الاحد، عن دكتاتورية رقمية يمارسها بعض السياسيين في العراق من خلال اغلاق ميزة تعليق المستخدمين على المنشورات في حساباتهم وصفحاتهم على منصتي تويتر وفيسبوك.

وذكر المركز في بيان ان “مواقع التواصل الاجتماعي تقوم على أسس الاتصال ومبادئ الحوار التي تتجسد من خلال التعليقات والتفاعل على المنشورات، كما إن الحسابات العامة للسياسيين العراقيين هي حق عام للجمهور، وبالتالي فان حرمانهم من التعليق او ابداء الآراء هو انتهاك لمبادئ الديمقراطية التي تقوم على الرأي والرأي الاخر”.

وأضاف ان “الثقافة الرقمية الحقيقية تقف بالضد من منهج إغلاق ميزة التعليق على حساباتهم، خصوصا وان إغلاق هذه الميزة يؤسس لدكتاتورية جديدة تتفرد بالرأي الواحد ولا تستمع للرأي الاخر، وتحرم صاحب المنشور من الاطلاع على آراء مهمة قد تفوق في قيمتها المنشورات”.

وأشار المركز في بيانه الى ان “الكثير من التعليقات تحمل في طياتها آراء عميقة وفيها دلالات او مناشدات معينة، وعليه فان الغاء هذه الميزة يعني سريان رأي واحد وعدم تقبل فكرة الاطلاع على رأي آخر مغاير”، لافتاً إلى ان “بعض الدراسات العلمية حثّت على اتباع نهج اكثر جدوى في الحد من التعليقات السيئة او التي تحمل في طياتها لغة الكراهية، وذلك من خلال تحذير اصحاب هذا النوع من التعليقات بإمكانية منعهم من التعليق او الادلاء بآرائهم عبر هذه الصفحة او تلك، حيث اسهمت هذه التحذيرات في الحد من السلوكيات غير الصحيحة للكثير من المستخدمين”.

وفي هذا الإطار ينوه المركز الى “ثلاث نقاط تتعلق بالموضوع، الاولى هو ضرورة ان تكون التعليقات تحمل قدرًا من المسؤولية وان تبتعد عن الشتائم واستخدام مفردات غير اخلاقية لان التعليق في حد ذاته يكشف عن مستوى صاحبه الثقافي والأخلاقي، كما ان هذا النوع من التعليقات لن يستفيد منها صاحب الحساب ولا المعلقين الاخرين”.

وتابع ان “اغلاق التعليقات قد تكون بدون علم المسؤول او صاحب الحساب، حيث يمكن ان يكون قرارا فرديا لمشرف الصفحة او الحساب لعدم قدرته على تقبل الآراء او الطريقة التي ُتكتب بها او التعامل معها”.

وختم المركز بيانه بان “المنصات قد وفرّت مجموعة مميزات يمكن استخدامها لتقييد كتابة بعض الكلمات والمصطلحات والرموز التعبيرية في التعليقات وبذلك يمكن الحد من ظهور بعض منها في حساب مُعين بدلاً من غلق التعليقات نهائيا، كما يمكن تحديد التعليقات لفئة محددة من المتابعين او المعجبين”.

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