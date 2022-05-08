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البرلمان العراقي يمدد فصله التشريعي الأول ويحدد موعد الجلسات وجدول الأعمال

قررت رئاسة مجلس النواب، يوم الاحد، تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر واحد، وتحديد موعد الجلسات البرلمانية وجدول أعمالها.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبد الله، عقدوا اجتماعاً للتباحث حول أهم المواضيع المتعلقة بأعمال وعقد جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة.

وبينت ان رئاسة البرلمان قررت تمديد الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة، شهرا واحدا؛ وذلك لاستكمال عددٍ من التشريعات والمهام والاستحقاقات الدستورية.

وحددت الرئاسة عقد جلسات المجلس في هذا الأسبوع يومي الأربعاء والخميس، وسيتضمن جدول الاعمال القراءة الأولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استكمال تشكيل اللجان النيابية.

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