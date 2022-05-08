السيد الغانمي يدعو فروع وزارة الهجرة والمهجرين الى تكثيف الزيارات الميدانية للنازحين داخل وخارج المخيمات

دعا وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، فروع الوزارة بالمحافظات الى تكثيف الزيارات الميدانية للنازحين داخل وخارج المخيمات، لغرض تقديم الخدمات لهم، ومعرفة احتياجاتهم وطلباتهم، خاصة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

كما شدد سيادته الاستمرار بدعم النازحين وفق الخطة المعدة لهذا الغرض، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في العراق، والجهات المختصة الأخرى.

كما أكد السيد الوزير على شمول أكبر عددا بالدورات التدريبية للنازحات، وإيجاد أفضل البرامج والسبل التي من شأنها تطوير دخلهن المعيشي.

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