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العراق بالمرتبة 99 عالمياً في التعافي من كورونا

ما زال العراق متأخراً في التعافي من جائحة كورونا الذي احتل المرتبة 99 عالميا من أصل 121 دولة مدرجة بالجدول في أحدث نسخة من مؤشر نيكاي الشهري الخاص برصد مستويات التعافي من جائحة كوفيد- 19 لشهر ايار الحالي 2022.

ووفقا للجدول فان العراق تشارك بالمركز 99 مع دولتي لاتفيا وناميبيا بحصولهما على معدل 53.5 من مئة.

عالميا تشاركت كل من قطر والامارات العربية المتحدة المركز الاول والثاني على التوالي بنفس النقاط 87 من مئة في التعافي من الجائحة وجاءت بعدهما كل من كمبوديا ورواندا وبنغلاديش ونيبال وجمهورية الدومينيكان فيما تذيلت غينيا الجديدة بالمرتبة الاخيرة تسبقها دولة بنين .

وبمعدل مرة شهرياً، يقوم مؤشر نيكاي للتعافي من كوفيد بتصنيف معظم دول العالم على أساس معايير عدة تشمل إجمالي أعداد المطعمين والإصابات الجديدة والوفيات والإجراءات الوقائية وغير ذلك.

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