العراق يطلق مشروعاً لتوفير نظام رعاية طبيّة بدعم من فايزر

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، اطلاق مشروع لتوفير نظام رعاية طبيّة بدعم من شركة “فايزر” الامريكية.

وقالت الوزارة في بيان، إن هيئة الضمان الصحي في الوزارة عقدت ورشة عمل تحت شعار “طب الأسرة حجر أساس الرعاية الصحية المتكاملة”، بالتعاون مع دائرة الصحة العامة وبرعاية شركة فايزر التي أكدت عزمها تسخير تجربتها العالمية الممتدة على أكثر من 170 سنة في دعم مجهودات وزارة الصحة العراقية لتحسين جودة النظام الصحي وتوفير نظام رعاية صحية فعال في البلد.

وأوضحت أن الورشة تمت بمشاركة المجلسين العراقي والعربي للاختصاصات الطبية وجمعية اطباء الأسرة العراقية ونقابة اطباء العراق ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة 150 مسؤولاً بما فيهم الدكتور رياض الحلفي، مدير عام الصحّة العامة في وزارة الصحة، ممثلا عن وزير الصحّة، ورؤساء نقابات اطباء العراق والصيادلة ورؤساء مديريات الضمان الصحي في محافظات العراق.

من جانبه قدم البروفسور سلمان الرواف خبير الرعاية الصحية الاولية/ جامعة امبيريال – لندن، عرضاً تقديمياً لبيان متطلبات النظام الصحي اللازمة للرعاية الأولية الفعالة التي تخدم الضمان الصحي في العراق، وكذلك تمت استضافة مدير لوائح التأمين الصحي/ هيئة الصحة بدبي ورئيس جمعية طب الأسرة الإماراتية الدكتور محمد فرغلي عبر الدائرة التلفزيونية.

واشار بيان الوزارة إلى أن هذا المشروع يتوافق مع رؤية العراق 2030 التي تهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال دعم وزارة الصحة باستمرار في جهودها لتطوير النظام الصحي وبنيته التحتية وتحقيق رؤية العراق بتوفير نظام رعاية صحية فعال وشامل من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الحديثة وتطوير الكوادر الصحية على تطبيق المشروع كخطوة لإصلاح النظام الصحي في العراق.

وفق ذلك قال الدكتور ايهاب المتحدث الرسمي للضمان الصحي، إن “هذا التعاون ينبع من التزام شركة فايزر تجاه وزارة الصحة العراقيه لتقديم الدعم في مجالات التدريب والتطوير ومن ضمنها تعزيز المهارات في مجال الضمان الصحي”.

وتؤكد فايزر مواصلة دعمها لوزارة الصحة العراقية لتحسين البنية التحتية وتعزيز وصول المرضى إلى الأدوية من خلال تحسين الاستجابة لجميع المواطنين والحفاظ على صحة المواطنين العراقيين.

وحول هذه الورشة علق الدكتور عبدالله العبادة، ممثل شركة فايزر مدير مبيعات القطاع العام قائلاً، “انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية الاجتماعية والاخلاقية نفخر بدعم وزارة الصحة العراقية بصورة مستمرة لتحسين النظام الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث تشكل هذه الورشة البداية لمجموعة أخرى من الورشات ستعقد مستقبلاً لتغطية كل جوانب مشروع الضمان الصحي للجهات المعنية بالقانون”.

وأضاف العبادة قائلاً، “سنعمل كذلك على تناقل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المجاورة حيث سنوظف تجربتنا العالمية الممتدة على مدار أكثر من 170 سنة عالميا، والتي تمكنّا من خلالها من تقديم ابتكارات كثيرة في المستحضرات الدوائية والحيوية التي ساهمت بتعزيز القطاع الصحي حول العالم وتحسين صحة وجودة حياة المرضى، من هنا نتطلع لإفادة المرضى في العراق في رحلتهم اليوم لتفعيل دور طب الاسرة في مشروع الضمان الصحي عبر وضع هذه الابتكارات في متناول أيديهم”.

وتؤكد فايزر إيمانها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه العراق لذلك تتطلع لمواصلة دعمها للمرضى في العراق عبر ضمان وصول أجود أنواع اللقاحات والأدوية والعلاجات المبتكرة التي تستهدف الأمراض السرطانية والمناعية والنادرة بهدف الارتقاء بصحة الإنسان.

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