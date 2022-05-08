الكهرباء تنهي استعدادات فصل الصيف بإضافة 4 آلاف ميغاواط

أكدت وزارة الكهرباء انهاء استعداداتها لاستقبال فصل الصيف الأسبوع المقبل، وتحدثت عن إضافة 4000 ميغا واط جديدة إلى المنظومة، منوهة إلى أن خطتها شملت توفير الطاقة إلى المناطق الطرفية وغير النظامية (العشوائيات)، وطالبت مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون الأمن الغذائي من أجل تسديد مستحقات الغاز الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، ان “استعدادات كبيرة تبذلها الوزارة للموسم الصيفي، وقد ظهر ذلك على شكل إنجازات حقيقية وعلى الأرض”.

وأضاف موسى، ان “خط (بغداد- حديثة) دخل قبل يومين إلى الخدمة، ومن بعده بيوم جاء الدور على خط (الرميلة- خور الزبير)، وقريباً سيدخل خط (الخيرات الحيدرية) ومن بعده خط (بعقوبة- جنوب ديالى)”.

وأشار، إلى “عشرات الخطوط الناقلة التي ستدخل إلى الخدمة تباعاً، وهي خطوط ستراتيجية كبيرة تربط المحافظات وتحقق الاستقرار ومعالجة انخفاض قوة التيار الكهربائي والتذبذب”.

وبين موسى، أن “الخطط تضمنت ايضاً إضافة طاقات توليدية جديدة”، مبيناً أن “محطة المسيب أصبحت جاهزة اليوم بالكامل وكذلك الحال بالنسبة لمحطتي القدس والرميلة والخيرات والحيدرية والهارثة والمجيدية”.

وأوضح، ان “الموعد المفترض لإنجاز الاستعدادات هو في يوم 15 من الشهر الحالي بإضافة 4 آلاف ميغا واط إلى الخدمة”.

وشدد موسى، على أن “الخطوط الناقلة من شأنها أن تصرف الاحمال، إضافة إلى جهود كبيرة في تأهيل قطاع التوزيع والشبكة الكهربائية بما يتناسب مع كهربة المناطق الطرفية والقرى والمناطق غير النظامية باعتبارهم مستهلكين”.

وأفاد، بأن “ذلك جاء بعد غرفة عمليات دائمة وجولات ميدانية كبيرة ووقوف على حجم المشكلة وفي ضوء دعم واضح من مجلس الوزراء بتوفير أموال لإكمال ما بدأنا به”.

ويواصل موسى، ان “الجانب الإيراني تفهم موقفنا ووعد باطلاق كميات من الغاز المشغل للمحطات الكهربائية بشكل مناسب وكافي”، متابعاً أن “جميع متطلبات عملنا سيتم توفيرها من أجل تقديم صيف جيد إلى المواطن”.

وشدد، على أن “وفداً حكومياً عراقياً أجرى زيارة إلى إيران في وقت سابق وقدم جميع دفوعاته بشأن سداد المستحقات وقد شهدت هذه الزيارة معالجة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.

وأردف موسى، أن “الوزارة لديها استعدادات كبيرة لمعالجة أي خلل قد يصيب الشبكة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحمال”.

وطالب، “مجلس النواب وبعد التفهم الكبير الذي ابداه بشأن حاجتنا إلى الأموال، بأن يسرع في إقرار قانون الأمن الغذائي الذي يتضمن توفير مبالغ لسداد مستحقات الغاز”.

ومضى موسى، إلى أن “استعدادات الوزارة كانت مبكرة، وهي تسعى إلى معالجة جميع المشكلات وعدم تكرار ما حصل في السابق”.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أجرى خلال الأسابيع الماضية أكثر من زيارة إلى وزارة الكهرباء بهدف الاطلاع على استعدادات الصيف، ووجه باتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تؤمن ساعات تشغيل أكثر مما كان عليه الوضع في السابق.

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