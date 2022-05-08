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بعد موقفه البطولي.. الغانمي يمنح قدما ممتازا لأحد منتسبي الشرطة ويكرمه مالياً

بعد موقفه البطولي.. الغانمي يمنح قدما ممتازا لأحد منتسبي الشرطة ويكرمه مالياً

منح وزير الداخلية، اليوم الاحد، قدما ممتازا لأحد منتسبي الشرطة وكرمه مالياً

وذكر المكتب الاعلامي للغانمي في بيان ان “وزير الداخلية عثمان الغانمي، إالتقى بأحد منتسبي فوج طوارئ بغداد الثامن بعد الشجاعة الكبيرة التي أبداها المنتسب في انقاذ مواطنين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية تعرضا لحادث اصطدام مع عجلة، مما أدى الى نشوب حريق بالدراجة وامتداد ألسنة النار لجسديهما في العاصمة بغداد”.

وأكد الوزير أن “هذا المنتسب هو الوجه الحقيقي لرجل الشرطة، وعنوان كبير لوزارة الداخلية”، مشيداً بـ”الشجاعة التي اتسم بها هذا المنتسب خلال هذا الحادث”.

وأمر الغانمي بـ”منحه قدم لمدة سنتين، كما كرمه تكريماً مالياً”، مشيراً الى أن “هذا العمل يستحق الفخر والتقدير.”.

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