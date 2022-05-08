بغداد.. بورصة الكفاح تغلق على ارتفاع طفيف في أسعار الدولار

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاحد، مع إقفال بورصتي الكفاح والحارثية المركزين الرئيسيين لتداول العملة في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق ، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلتا في بغداد على 147800 دينار عراقي.

فيما سجلت الأسعار في البورصة صباح هذا اليوم 147750 دينارا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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