Posted on by

حراك برلماني لالزام الحكومة باتخاذ اجراءات بشأن التصحر في العراق

كشف النائب المستقل ياسر وتوت، اليوم السبت، عن وجود حراك برلماني يهدف الى الزام الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة بشان التصحر في العراق.

وقال وتوت في تصريح  إن “هناك حراكاً برلمانياً يجري من قبل نواب من كتل ومحافظات مختلفة يهدف الى إصدار مجلس النواب حزمة من القرارات الملزمة للحكومة بشان مكافحة التصحر في العراق”.

وبين أن “الجهات الحكومية المختصة ليس لها اي عمل يذكر في مكافحة التصحر، خصوصا ان هذا التصحر يزداد يوم بعد يوم”.

وأكد أن “هذا الامر له تبعات خطيرة في المستقبل القريب والبعيد والعواصف الترابية ابرز اسبابها ارتفاع نسبة التصحر في العراق وفق المختصين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close