صواريخ ورسائل نار.. فشل إيراني بتفكيك تحالف إنقاذ الوطن

يبدو أن إيران أدركت أخيراً صعوبة “تفكيك” تحالف إنقاذ الوطن، بعد سلسلة ضغوطات مارستها على أطرافه كلاً على حدة، مارست خلالها مختلف أدواتها المحلية، بدءاً بتحريك ملف عودة الشخصيات المتهمة بالإرهاب، وصولاً إلى الهجوم على أربيل.

ويضمُّ “التحالف الثلاثي” كلاً من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف “السيادة”، بزعامة خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني.

ويثير هذا التحالف، وتوجهه نحو تشكيل حكومة “الأغلبية الوطنية”، مخاوف القوى المنضوية في “الإطار التنسيقي”، الذي يجمع الكتل المقربة من طهران، من تحجيم خياراته للمرحلة المقبلة. وانصبت الضغوط الإيرانية على حزب تقدم، بشكل واضح، بدءاً من تبني قوى الإطار التنسيقي، ملف الشيخ العشائري سطام أبو ريشة، وصولاً إلى منح أمير عشائر الدليم المطلوب للقضاء العراقي، علي حاتم سليمان، الضوء الأخضر للعودة، فضلاً عن التلويح المتكرر بالمجموعات المسلحة، والاستهداف بالصواريخ لمنزل الحلبوسي.

أمّا الشريك الكُردي “للتحالف الثلاثي” الحزب الديمقراطي الكردستاني، فكان له نصيب مغاير من الضغوطات للحيلولة دون استمراره بالتحالف مع الصدر، بعضها كانت قرارات من المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية عقود الطاقة، و”أغلبية الثلثين” لانتخاب رئيس للجمهورية، وصولاً إلى القصف الإيراني على أربيل.

وفي هذا السياق يرى المحلل والباحث السياسي كتاب الميزان، أن “الدور الإيراني حاضر في العراق منذ العام 2003، إلا أنه ازداد خلال الفترة الأخيرة، حيث لجأت طهران إلى استخدام جميع أوراقها في سبيل تفكيك التحالف الثلاثي”. وأضاف الميزان في تصريح لـ (المدى)، أن “الضغوط تمثلت بتحريك الإطار التنسيقي لورقة (الثلث المعطل) لتعطيل الجلسات النيابية، ومحاولة بعض الشخصيات السياسية الموالية لإيران استخدام أسلوب التهديد الذي مارسته بعض الفصائل الولائية على النواب المستقلين الذين عقدوا شبه اتفاقيات غير معلنة مع التحالف الثلاثي”.

وتابع، “كذلك الرسائل التي كانت تحملها الصواريخ على أربيل التي هي جزء من التحالف الثلاثي، فهذه كانت ورقة تستخدمها إيران بأدوات عراقية في سبيل تفكيك التحالف”. وتدرك القيادة الكردية في أربيل، تلك الضغوط، والمآرب من ورائها، حيث أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في تصريح سابق، أن القصف الصاروخي الذي شنته إيران على اربيل “ضغط تمارسه طهران” لتقويض مساعي التحالف الثلاثي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عصمت رجب، في حديث لـ (المدى)، “بعد عام 2003 أكثر الدول الإقليمية تدخلت في شؤون العراق كتركيا وإيران وحتى دول خليجية، وبرز التدخل الإيراني بشكل واضح خلال الدورة الحالية للبرلمان، بدليل وجود كتل لا تشارك في تنصيب رئاسة الجمهورية أو تشكيل الحكومة من طرف الإطار التنسيقي”.

وأضاف رجب، أن “الضغط الإيراني أصبح واضحاً على الكتل السنية والكُردية وخاصة في اختيار رئاسة الجمهورية، وقرار المحكمة الاتحادية بإيقاف مرشح رئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، الذي كان قراراً سياسياً ضد الكتل الكُردستانية وليس على مرشح الديمقراطي الكردستاني فقط، لعرقلة تشكيل الحكومة”.

ولفت رجب، إلى وجود “محاولات لتقارب وجهات النظر بين جميع الكتل، وخاصة بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للنواب المستقلين للمشاركة في تشكيل الحكومة”.

وكان الصدر، قد دعا يوم الأربعاء، المستقلين في مجلس النواب إلى تبني تشكيل الحكومة المقبلة بدعم من التحالف الثلاثي في مدة أقصاها 15 يوماً.

كما طرح الإطار التنسيقي هو الآخر، مبادرة سياسية للخروج من الأزمة السياسية الحالية وفك الانسداد.

ويربط مراقبون، تعيين إيران سفيرا جديدا لها في بغداد، خلفًا للسفير الإيراني السابق إيراج مسجدي الذي فشل في ضبط إيقاع الحالة العراقية في مسار بدء جولة جديدة من الضغوط على تحالف “إنقاذ الوطن” خصوصا أن السفير الجديد كان من أكثر الشخصيات الإيرانية معرفة بالوضع الداخلي، ودهاليز السياسية.

وإذا كانت مهلة الصدر، قد انتهت وبدأت مرحلة جديدة من الحراك السياسي، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من الضغوط الإيرانية، التي يمكن أن تُسلط على تحالف “إنقاذ الوطن” واستغلال أية فرصة مواتية لتفكيكه.

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