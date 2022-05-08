طعن شرطي إسرائيلي في القدس وإصابة المهاجم بالرصاص

طعن رجل مساء الأحد شرطيا إسرائيليا قرب المدينة القديمة في القدس، قبل أن يصاب برصاص القوات الإسرائيلية، بحسب قوات إسرائيلية وأطباء.

وقالت القوات الاسرائيلية في بيان إنها قامت “بتحييد” رجل، بعدما طعن شرطيا اسرائيليا، لافتة إلى نقل الأخير إلى أحد المستشفيات، فيما أفاد أطباء أن المهاجم لم يفارق الحياة.

وتأتي عملية الطعن بعيد اعتقال القوات الإسرائيلية فلسطينيين يشتبه بأنهما نفذا الهجوم، الذي قتل فيه ثلاثة إسرائيليين الخميس في إلعاد بالقرب من تل أبيب. وأوضحت القوات الإسرائيلية أنه عثر عليهما خلال “عمليات بحث قرب إلعاد، بالقرب من محجر خارج المدينة”.

ونشر موقع “تايمز أوف غزة” على صفحته من تويتر شريط فيديو يصور فيما يبدو اعتقال عناصر القوات الإسرائيلية لشاب فلسطيني داخل حجرة مراقبة عند نقطة تفتيش في باب العامود في القدس، حيث تسمع أصوات الجنود وهم يقومون بتعنيفه.

ومساء الاحد، أفادت القوات الإسرائيلية أن جنودها قتلوا فلسطينيا كان يحاول اختراق السياج الأمني من الضفة الغربية المحتلة قرب طولكرم”، وأفاد متحدث باسم مستشفى شيبا الإسرائيلي وكالة فرانس برس أن الفلسطيني قضى متأثرا بجروحه.

سادس هجوم

وهجوم الخميس هو السادس في إسرائيل منذ 22 آذار/مارس، ووقع في مدينة إلعاد وسط إسرائيل، التي يبلغ سكانها نحو خمسين ألف نسمة بينهم عدد كبير من اليهود المتشددين. ونفذ المهاجمان العملية بعد خروجهما من سيارة وهما يحملان فأسين، وهربا في السيارة نفسها وفقا لشهود عيان، تاركين ثلاثة قتلى وأربعة جرحى.

والقتلى الثلاثة هم يونتان حبقوق (44 عاما) وبوعاز غول (49 عاما) من سكان إلعاد، وأورين بن يفتاح (35 عاما) من سكان اللد في الوسط أيضًا، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاءت العملية في يوم إحياء الدولة العبرية الذكرى ال74 لتأسيسها حسب التقويم العبري. أما الفلسطينيون فيحيون في 15 أيار/مايو، ذكرى “النكبة” التي تزامنت مع إعلان دولة اسرائيل.