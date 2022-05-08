عائلة عبد الكريم قاسم تسرد حقائق تاريخية لأول مرة.. كيف تعامل مع الكورد ومجزرة قصر الرحاب؟ منذ 7 ساعات

شهدت حياة عبد الكريم قاسم، (21 تشرين الثاني 1914 – 9 شباط 1963) وهو رئيس وزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية ووزير الدفاع بالوكالة من عام 1958 إلى 1963، العديد من الاحداث السياسية والامنية، والتي ذكر التاريخ جزءاً كبيراً منها، بينما بقيت أجزاء أخرى من حياته لم تر النور.

عبد الكريم قاسم، يعدُّ أول حاكم عراقي بعد الحكم المَلكي، وأحد قادة ثورة 14 تموز، وهو من عائلة فقيرة تسكن محلة المهديّة في شارع الكفاح (غازي سابقا)، لأب مُسلم سُنّي يَعمل نَجاراً، والأم من عائلة شيعية تميمية، ولديه شقيقان هما حامد ولطيف، وله أُختان، أمينة ونجية.

دخل عبد الكريم قاسم مَدرسة الصويرة الابتدائية وأمضى فيها أربع سنوات ثم عاد إلى بغداد وأكمل تعليمَهُ الابتدائي والثانوي هُناك، وبعد تَخرجه عَمل معلماً في قضاء الشامية، ومن ثَم دَخل السِلك العَسكري. في عام 1932 أُعلن عن حاجة الجيش العراقي لضُباط جُدد، فَدخل عبد الكريم قاسم الكُلية العَسكرية وتخرج منها بتفوق في يوم 15 نيسان عام 1934 برتبة مُلازم ثانِ، وتَدرج في رتبته إلى أن وَصل إلى رُتبة زعيم رُكن أصبحت الآن عميد ركن، وكان آخر مركز شغَلهُ في المؤسسة العسكرية هو آمر اللواء التاسع عشر، وشارك في العديد من الحروب والحركات مثل حرب فلسطين وحركات الفرات الأولى، كذلك شارك في حركة مايس التَحررية، وشارك في العديد من الدورات العَسكرية، وحصل على العديد من الأوسمة، وفي التقارير التي وَردت عنه أنه ضابط ركن جيد خلوق جداً.

شبكة رووداو الاعلامية، حاورت عائلة عبد الكريم قاسم، حيث قالت خولة محمد صالح القيسي، تولد 1943، وهي ابنة الاخت الكبرى للزعيم، امينة قاسم: “اتذكر ملامحه وكلامه جيدا عندما يأتي ونلتقي به، ومن الامور التي اتذكرها انني خرجت مع اتحاد الطلبة في تظاهرة (السلم في كوردستان) حيث كان في التظاهرة الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري في شارع الرشيد، ومن هناك ذهبنا الى وزارة الدفاع، ومن ثم اخبروا الزعيم ان ابنة اخته شاركت في التظاهرة، وبعدها بيومين سألني ماذا كنت اعمل؟ قلت له شاركت في تظاهرة السلم في كوردستان.. فابتسم وقال (ان شاء الله يصبح السلم)، ولن انسى كلامه هذا”.

وتروي خولة القيسي عن خالها، انه “كان كثير المشاغل وعندما تسنح له الفرصة يأتي الى زيارتنا، حيث جاء الى بيتنا ثالث يوم بعد ثورة 1958 عندما تم قتل نوري السعيد، علما ان منطقتنا المهدية بشارع الكفاح كان يوجد بها مناضلون، مثل قاسم عبد الجبار وفاضل المهداوي وعبد الجبار المهداوي، والعديد من الوطنيين والاحرار، حيث كان يتردد الزعيم عبد الكريم قاسم على بيتنا في فترات متباعدة، بسبب انشغالاته”.

“سحل نوري السعيد”

“كنت في بعض الاحيان اراه في بيت خالي حامد، عندما يصدف ان نتواجد سوية، حيث كان يأتي وقتها لأخذ قيلولة”، حسب قولها، مبينة انه “عندما حصلت الثورة كنا لا نعرف شيئاً. فجأة طرق الاهالي بابنا وقالوا ان الزعيم عبد الكريم قام بثورة. تفاجأنا مما حصل، وقمنا بتهيئة انفسنا وبدأ الناس بالتوافد الى بيتنا”، منوهة الى ان “الاهالي كانوا ينتظرون مجيء الزعيم عبد الكريم قاسم الى بيتنا، لمشاهدته، وفي ثالث يوم الثورة جاء الى بيتنا ومعه وصفي طاهر وفاضل المهداوي الذي تربطه صلة قربى لكونه ابن خالة الزعيم. وقتها كنت صغيرة السن فشاهدنا الاهالي يقومون بسحل نوري السعيد باتجاه باب المعظم وقت الظهيرة تقريباً، فعدت واخبرت الزعيم بما يجري، فغضب بشدة واحمرت عيناه من الغضب متسائلاً: شنو سحل؟”.

وتضيف: “قلت له لا ادري. قال لي من قام بالسحل؟ قلت بعض الاهالي. وفوراً أبلغ وصفي طاهر بالذهاب خلفهم ووضع حد لما يقومون به وتدارك الامر، رافضا اي شيء من هذا القبيل”.

رفضه الزواج

أما بخصوص عدم زواجه، أوضحت خولة القيسي ان “امي كانت اخته الكبيرة، وهي من قامت بتربيته. لذا فكلما كان يأتي الينا قبل الثورة، كانت امي تطلب منه الزواج، لكنه يقول ان الوقت لم يحن بعد”، مبينة: “عندما زاد اصرار والحاح امي، قال أوجدوا لي فتاة مناسبة. قلت له هنالك معلمة لدينا ومن اصول محترمة واخيها ضابط، فقال اعرف هذا الضابط. اذهبوا لرؤيتها، فذهبت امي وخالتي ام رعد وزوجة خالي حامد لرؤيتها فاعجيوا بالبنت وعرف أهلها ما نوينا القيام به، ورحبوا بنا”، لافتة الى ان “عمر الفتاة وقتها تقريباً نحو 26 أو 28 سنة”.

واشارت الى ان “الزعيم عندما يعود من منصورية الجبل يوم الخميس يأتي الى بيتنا أولاً لمدة نصف ساعة على الاقل، ومن ثم يذهب الى بيته في منطقة العلوية. وقتها قالت له أمي انهم ذهبوا وشاهدوا الفتاة وانها جيدة وجميلة وتناسبه، فقال مازحاً هاتوا لي بجنسيتها وشهادة جنسيتها وصورتها، واريد ان اعرف طولها، لكنه قال لوالدتي اتركي الموضوع، وعندما سألته عن السبب، قال هنالك شيء في بالي اريد ان انجزه أولاً”.

خولة القيسي، لفتت الى انه “وفي ثالث يوم من الثورة قالت له امي ان ما أردته في بالك قد تحقق، اما الان فيجب ان نفكر بزواجك. فقال أي زواج ولماذا؟ قالت له نريد ان يكون لديك اولاد، فأجاب ان الشعب العراقي كلهم اولادي. اترين هؤلاء الفقراء في الصرايف، من ابوهم؟ انا ابوهم. انا اريد ان انقذهم من هذه الحالة لذا لا مجال لي للزواج”، موضحة: “قمنا بعد ذلك بغض النظر عن الموضوع خصوصاً بعدما قال ان لديه مسؤوليات كبيرة”، مردفة ان “الفتاة تزوجت من بعد ذلك، علما انها كانت معلمتي بمادة الجبر والهندسة”.

وبخصوص سكنه وتنقلاته، تذكر خولة القيسي ان “الزعيم ولد في منطقة المهدية، وعندما كان ضابطاً في منصورية الجبل، كان لديه بيت في البتاويين مستأجر بالسنة بمبلغ 300 دينار، وأنا اتذكره فقد كان بيتاً بسيطاً، علما ان البيت هدمته امانة بغداد بعد انقلاب 8 شباط”، مضيفة انه “خلال اوقات الفراغ كان يلتقي في مكان يسمى شريف حداد في شارع الرشيد، وهو أشبه بالمقهى، يجلس الضباط فيه. وفي أيام الخميس يأتي الينا ويزور بيت اخيه حامد، عل أن يعود الجمعة ليلاً الى منصورية الجبل”.

علاقة عبد الكريم قاسم مع الكورد

وتروي القيسي عن علاقة خالها مع الكورد، بالقول ان “الاستعمار هو من أجج الاحداث مع كوردستان وحفزوا التفرقة بين العرب والكورد”، مبينة: “خرجنا بتظاهرة سلمية سنة 1959 تأييداً للسلم في كوردستان وحملت اللافتة بيدي، وشاهدني وقتها سكرتيره واخبر الزعيم بالتظاهرة السلمية، التي بدأت من الباب الشرقي مروراً بشارع الرشيد، وانتهاء بمبنى وزارة الدفاع، حيث سلمناهم الطلبات. فسألني الزعيم: اين كنت اول أمس؟ فقلت له في التظاهرة. فسألني من كان معك في التظاهرة؟ فقلت الجواهري وعزيز شريف وتوفيق منير ورابطة المرأة العراقية واتحاد الطلبة، حيث كنت وقتها تقريباً طالبة في الاعدادية”.

واوضحت انها شاركت ايضاً في مؤتمر الشبيبة الديمقراطية، برفقة اتحاد الطلبة ورابطة المرأة العراقية، منوهة الى انها تزوجت في سنة 1971 وأنجبت بنتين اثنتين.

“كباب أربيل”

وتروي خولة القيسي بعضاً من تفاصيل حياته اليومية، بالقول ان “الزعيم عبد الكريم قاسم، كان بسيطاً جداً في الأكل ونوعية الطعام، ففي الصباح كان يحب وجبة فطور مؤلفة من كوب حليب مخلوط ببيض، وفي بعض الاحيان كان يتناول الباجة عند مطعم الحاتي المعروف، وفي مطعم كباب اربيل قرب وزارة الدفاع أيضاً، وعندما يأتي اليه وفد زائر يرسل بطلب الكباب من المطعم المذكور”، مبينة ان “الزعيم سبق له ان زار كوردستان ولاسيما عند افتتاح سد دربندخان، كما زار السليمانية وغيرها من الأماكن في كوردستان”.

وتضيف انه “عندما جاء الزعيم الملا مصطفى بارزاني الى بغداد، استقبله الزعيم عبد الكريم قاسم ومنحه بيتاً في بغداد”، مبينة ان “الاستعمار تدخل وتسبب بهذه التفرقة، وكان عبد الكريم قاسم يتألم مما جرى، وكانت مشاعره ودية مع الكورد ويحبهم”.

مجزرة قصر الرحاب

بشأن الاحداث التي جرت في قصر الرحاب عام 1958، أوضحت القيسي: “كنا نحب الملك، لأنه صغير السن ولا حيلة بيده، وسألت أمي الزعيم: ما ذنب هذا الطفل ليقتل؟ فأجاب الزعيم والدموع بعينيه: والله لم أعط أوامر بقتله”، موضحة ان “عبد الكريم قاسم لم يكن راضياً عن قتل الملك، بل ان عبد السلام عارف هو من وقف وراء ذلك، حيث حدث خلاف بين الزعيم وعبد السلام عارف حول قتل العائلة المالكة، وذهب الزعيم الى المستشفى وتبرع بدمه للملك، علماً انه لم يمت بل بقي تحت العلاج قبل وفاته”.

محاولة الاغتيال

أما بخصوص محاولة الاغتيال التي تعرض لها عبد الكريم قاسم في شارع الرشيد، في السابع من تشرين الاول عام 1959، قالت ان “الزعيم كان خارجاً بالسيارة مع سائقه كاظم، رحمه الله، ولم نعرف شيئا حتى صاح الناس (الزعيم أصيب.. الزعيم أصيب)، فجن جنوننا ولم نعرف ماذا نفعل”، مضيفة انه “تم نقله الى مستشفى العلوية (السلام) حيث كان هنالك أطباء روس في ذلك الوقت”.