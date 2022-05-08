لابد من حملة تشجير منظمة و متواصلة

بقلم مهدي قاسم

أنا أيضا أخذت حصتي من عاصفة رملية

و كانت عملية التنفس صعبة ومجهدة في بغداد ..

يخطأ من يظن أن عمليات التخريب المنظمة التي مورست ضد الدولة العراقية و شعبها المغلوب على أمره ، على أثر الاحتلال الأمريكي للعراق ، قد اقتصرت أو تقتصر على الجانب المادي فقط مثل عملية نهب منظمة للمال العام ومصادرة عقارات الدولة ، لا أبدا ، إنما أنصبت عمليات التخريب هذه على كل مظاهر ومقومات الحياة البشرية والحيوانية والنباتية والبيئية أيضا في مضمار الانتقام الهستيري من قبل أزلام النظام الإيراني في العراق ..

و إذا كان المتلقي على بينة و دراية و يعرف جيدا تفاصيل مظاهر الفساد القائمة على نطاق واسع في العراق من قبل أحزاب المحاصصة الطائفية فأن الحقيقة المريرة التي قد لا ينتبه إليها كثير من الناس هي تدمير العراق على الصعيد البيئي عن سبق عمد وصرار من خلال تحويل مسار عشرات أنهر من قبل النظام الإيراني و التي كانت تصب نحو الأراضي العراقية ، و كذلك إهمال الثروات المائية العراقية وتركها تذهب هدرا وهباء منثورا ..

فضلا عن تجريف مناطق واسعة من بساتين و غابات نخيل بعد مصادرتها من قبل ساسة و أحزاب متنفذة ،بهدف تحويلها إلى مبان سكنية لغرض كسب أموال طائلة ، وهو الأمر الخطير الذي تسبب ــ فضلا عن عوامل مناخية أخرى ــ في إحداث عمليات جفاف و يباس و تصّحر لأراض ومناطق واسعة جدا ، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى إغراق المناطق السكنية بالغبار والتراب كلما هبت عاصفة رملية قادمة ، وهي تسبب صعوبة في التنفس حينا ، فضلا عن حالات اختناق خطيرة حينا آخر …

علما أن كثيرين من مختصين وغيرهم قد كتبوا أو دعوا إلى عملية تشجير حول خصر بغداد و غيرها من محافظات أخرى كحل عملي فعّال لمواجهة

هذه العواصف الرملية مستقبلا ..

ولكن عبثا ..

فما من سميع أو مجيب ..

فيا ترى ما الذي يمنع القادة السياسيين و كذلك القادة “الروحيين ” ” من دعوة أتباعهم باعدادهم المليونية إلى مساهمة كل واحد منهم في زرع شجرة و من ثم العناية الدائمة بها من قبل الدولة لكي لا تذبل و تتيبس بعد زرعها بفترة بسبب الإهمال و عدم العناية ؟ ..

وهنا لا يسعنا إلا أن نذكر بهذا الخصوص مثلا صينيا مفاده :

ــ بدلا من أن تلعن الظلام اشعل شمعة ..

إذن فيا أيها العراقي بدلا من تشكو و تعاني من عواصف رملية مختنقا بذرات غبار و رمال فبادر زارعا شجرة لمواجهة هذه العواصف مستقبلا ..

طالما دولتك عاجزة و حكومتك فاشلة و مشلولة !..

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