لماذا توقف توزيع البنزين العراقي في السليمانية منذ عطلة العيد؟

كشف ممثل محطات الوقود في السليمانية، عن سبب إيقاف توزيع مادة البنزين المدعومة حكوميا منذ اول ايام عيد الفطر المبارك ولغاية اليوم الأحد.

وقال بهمان قادر في بيان صحفي إن عطلاً فنياً في مصافي تزويد اقليم كوردستان بالوقود تسبب بايقاف توزيع البنزين المدعوم حكوميا لجميع محطات الوقود في السليمانية منذ يوم الاحد الماضي ولغاية اليوم.

واضاف قادر، أنه لا يوجد أمر من بغداد بايقاف إرسال البنزين المدعوم حكومياً لمحافظات الإقليم، لكن التوقف جاء بسبب مشكلة فنية وتكنيكية وحال معالجتها سيتم ارسال حصة محافظات الاقليم بصورة مستمرة.

وتم تخفيض أسعار الوقود الاسبوع الماضي في محافظة السليمانية للبنزين العادي الذي كان يباع بـ950 ديناراً للتر الواحد وأصبح بعد التخفيض 900 دينار للتر، وكذلك البنزين المحسن الذي كان يباع بـ1050 ديناراً للتر الواحد، وأصبح بـ1025 ديناراً، والبنزين السوبر الذي كان بـ1125 ديناراً ليصبح 1100 دينار للتر الواحد.

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