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 مؤسسة ائتلاف سبأ للتنمية والسلم الاجتماعي تنفذ مشروع توزيع السلة  الغذائية  للعام 1443هـ

بتمويل من وقف ديانات التركي
اليمن :
 نفذت مؤسسة ائتلاف سبأ للتنمية والسلم الاجتماعي (SFDP ) – محافظة مأرب مشروع توزيع السلة الرمضانية للعام 1443هـ و لعدد 600 أسرة بواقع 4200 نسمه وذلك ضمن مشروع البرنامج الرمضاني الممول من وقف ديانات التركي وعبر مؤسسة البرهان للإغاثة والتنمية للأسر المحتاجة والنازحة في محافظة مأرب.وفي تصريح له ادلى عبدالله جماله رئيس مؤسسة ائتلاف سبأ أن هذا التدخل يأتي في إطار دعم دولة تركيا عبر وقف ديانات التركي لإخوانهم في اليمن مبينا إنه وبحسب تصاريح الجهة الداعمة أنها ستظل دولة تركيا تقدم المساعدات للشعب اليمني الشقيق بكل شرائحه وفي كل المجالات الصحية والتنموية والإغاثية.شاكرا لهم وقوفهم الي جانب الشعب اليمني في ضل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن كما بين الاخ رئيس المؤسسة تعاون السلطات المحلية بالمحافظات شاكرا لهم هذا  التعاون و التسهيل لخدمة المحتاجين والمتضررين.من جانب آخر بين الاخ المهندس محمد عبد ربه الحويسك  المدير التنفيذي لمؤسسة ائتلاف سبأ للتنمية والسلم الاجتماعي  أن المشروع سيخفف معاناة الأسر النازحة والفقيره وذات الدخل المحدود في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها معظم الأسر في اليمن  مقدما شكره لدولة تركيا الشقيقة ولوقف ديانات التركي على دعمها المتواصل لاشقائهم في اليمن ولشريكهم المحلي مؤسسة البرهان للإغاثة والتنمية متمنيا للجميع مزيدا من التميز والنجاح ..
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