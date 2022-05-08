مراقبون: إهمال البادية السورية يتسبب باستمرار العواصف الترابية

يقول مراقبون للأنواء الجوية، إن العواصف الترابية التي تجتاح البلاد سببها إهمال مناطق البادية السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية، نافين افتعالها، وتحدثوا عن صور نقلتها الأقمار الصناعية تظهر تجمع العواصف واجتياحها للعراق تحت تأثير الرياح، داعين إلى حلول مؤقتة تتمثل بإنشاء غطاء أخضر في المناطق الشمالية والشمالية الغربية للتقليل من أضرار الموجات الترابية.

وقال مدير اعلام هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري، إن “توقعات قسم التنبؤ الجوي كانت تشير إلى أن حصول منخفضات جويّة منذ بداية الشهر الحالي تؤثر في البلاد”.

وتابع الجابري، أن “المنخفضات قد بدأت فعلياً، وكان هناك منخفض قادم من شمال افريقيا (الصحراء الكبرى) قبل أيام، وأدى إلى حالات تصاعد الغبار بكثافة وانعدام الرؤية وتسجيل العديد من حالات الاختناق”.

وأوضح، أن “التوقعات تفيد باستمرار الامتدادات الجوية وقد تعرضنا خلال الساعات الماضية إلى مرتفع جوي من البحر المتوسط، وهو أقل ضراوة من سابقه، كونه أقل تصاعداً في الغبار”. ولفت الجابري، إلى أن “رياح هذا المنخفض شمالية غربية معتدلة السرعة، وسوف يستمر تأثيره حتى اليوم الاحد ويقتصر تأثيره على المنطقتين الوسطى والجنوبية”.

وشدد، على أن “المنطقة الشمالية من المتوقع أنها تتأثر بتساقط الامطار من الخفيفة إلى المتوسطة مع عواصف رعدية وتستمر اليوم الاحد”.

وبين الجابري، أن “الاختلاف في حالة الطقس بين مناطق العراق يعتمد على المنظومات الضغطية الجوية، فطبيعة المنطقة الشمالية تختلف عن الجنوب، وكذلك الحال بالنسبة لكثافة تساقط الامطار”.

وتحدث، عن “مناشدات مستمرة إلى الجهات المعنية منذ سنوات، سواء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لديها خلية أزمة، وكذلك إلى وزارات البيئة والموارد المائية والزراعة لمعالجة تأثيرات التغير المناخي”.

وأورد الجابري، أن “هذا الموضوع لم يعد يقتصر على العراق، بل أخذ طابعاً عالمياً، وكل الدول تسعى إلى معالجة التغير المناخي وتأثيرات التصحر”.

ويجد، أن “المشكلة الأولى التي تعاني منها الوزارات المعنية هي قلة الموارد المالية، فعملية التشجير تحتاج إلى تخصيصات كبيرة”.

ومضى الجابري، إلى أن “معالجة الغطاء النباتي يفترض وضع خطة ولدينا خيارات عدة من بينها أن تتحمل كل محافظة مسؤولية حزامها الأخضر”.

من جانبه، ذكر المتنبئ الجوي صادق عطية، أن “العواصف الترابية كانت شديدة التأثير خلال الأيام الماضية، فقد منعت الرؤية إلى أقل من 1 كيلو متر بكثير”.

وتابع عطية، أن “هذه العواصف ليست جديدة على العراق، كون المنطقة الغربية تعتبر صحراوية، لكن الموسم الحالي شهد حصول شحة في هطول الامطار، وبالتالي زادت المساحات الصحراوية”.

ولفت، إلى أن “العراق يتأثر كثيراً بالرياح الشمالية الغربية التي تمر على البادية السورية التي تعاني من تصحر شديد؛ بسبب الإهمال والعمليات العسكرية”.

وأوضح عطية، أن “المناطق الوسطى والغربية من العراق أصبحت تحت مرمى الرياح القادمة من سوريا”.

ونفى، أن “تكون هذه العواصف مفتعلة وسببها واضح، وقد لاحظنا من خلال الأقمار الصناعية كيف كانت العواصف الترابية تتجمع في مناطق شرقي سوريا وتتجه مع هبوب لأي سرعة رياح قد تصل لما بين 10 إلى 15 عقدة باتجاه العراق”.

ورأى عطية، أن “الحل لا يكون محلياً فحسب، كون هذه العواصف عابرة للحدود وبالتالي ينبغي أن تأتي المعالجات ذات طابع دولي”.

وانتهى عطية، إلى أن “العراق عليه تخفيف حدة هذه العواصف الترابية وليس انهائها بشكل كامل، من خلال انشاء احزمة خضراء حول بغداد من الجهتين الغربية والشمالية الغربية في الوقت الحالي”.

ويشهد العراق موجات من العواصف الترابية غير المسبوقة متوقع أن تستمر خلال الصيف الحالي، نجم عنها العديد من حالات الاختناق انتهى البعض منها إلى الوفاة.

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