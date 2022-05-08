مصدر طبي يوضح تطورات الحمى النزفية في محافظة ذي قار

أوضح مصدر طبي في محافظة ذي قار يوم الأحد، عن تطورات الإصابات بمرض الحمى النزفية في المحافظة.

وذكر المصدر أن المحافظة سجلت 30 إصابة بفيروس الحمى النزفية (حالتين واحدة قادمة من محافظة ميسان، واخرى توفيت قادمة من محافظة المثنى)”.

وأشار إلى ان المحافظة لديها حتى الآن 28 إصابة بالفيروس، 5 حالات توفيت فيما تم شفاء حالة واحدة ويتلقى 22 شخصا العلاج لغاية الآن.

ولفت إلى أن الحالتين الـ(29 و 30) تم احتسابهما على إحصائية محافظتي ميسان والمثنى.

يشار إلى أن محافظة ذي قار تسجل منذ أيام عدة إصابات بالحمى النزفية لتتصدر باقي المحافظات العراقية التي ما زالت أغلبها خالية من هذا المرض، باستثناء نينوى وكركوك والنجف والمثنى وميسان والبصرة.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة “الحمى النزفية”، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

يأتي ذلك في وقت كانت قد أعلنت فيه وزارة الزراعة العراقية، منذ 10 أيام، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض “الحمى النزفية”، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان، حسب قولها.

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