مطالبات بإعدام ضابط بالسليمانية قتل زوجته وأطفاله في أول يوم من أيام العيد

طالب أحمد حسين توفيق والد المرأة التي قتلها زوجها وأطفالها في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم بتنفيذ الجريمة بعد ان تتم إدانته من قبل السلطات القضائية.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده اليوم “يجب اعدام هذا الشخص”، مطالبا بتنفيذ هذه العقوبة في المكان الذي أقدم فيه المتهم على إبادة أفراد أسرته.

وكان مصدر أمني في السليمانية قد افاد، يوم الإثنين، بأن رجلاً أقدم على قتل اربعة من أسرته واصابة شخصين آخرين باطلاق النار من مسدسه في قضاء جمجمال بالمحافظة.

وقال المصدر، إن الجاني توجه بعد ادائه صلاة العيد إلى بيت اهل زوجته في منطقة “سنكاوي” في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، موضحاً أنه نتيجة لخلاف اجتماعي أقدم الجاني على قتل زوجته واطفاله الثلاثة بمسدس كاتم كان بحوزته وقد اصاب شخصين آخرين من أسرة زوجته .

واضاف المصدر أن قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى طوارئ السليمانية، وجثث القتلى الى دائرة الطب العدلي، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث وبحق الجاني الذي لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة، موضحاً أن الجاني ضابط برتبة نقيب طوارئ الداخلية.

واعلنت قوات الاسايش في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، في يوم وقوع الحادثة اعتقال الضابط الذي قتل زوجته وأطفاله.

وقالت قوات الاسايش في بيان، انه تم اعتقال المتهم الذي قام بقتل أسرته، وفقا لمذكرة قضائية ووفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقية.

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