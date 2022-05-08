نقابة فناني البصرة تندد بعرض مسرحي “مخالف للأخلاق” وتطالب بإيقافه

طالبت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاحد، بايقاف مسرحية “مخالف للأخلاق والاداب العامة” عرضت جنوبي البلاد.

وقالت نقابة الفنانين العراقيين في البصرة، في بيان إنها تندد بالعرض المسرحي الاخير في قضاء الهارثه منطقة المسحب في منتجع النخيل بالمحافظة، مبينة أنه مخالف للقوانين والأخلاق والأداب العامة وسلوكيات العمل الفني التي يشجبها مجتمعنا العراقي.

وطالبت النقابة، بأيقافها فوراً، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ اجراءات قانونية حازمة بالعرض المسرحي الاخير في قضاء القرنة.

وأشارت نقابة فناني البصرة، الى عزمها رفع شكوى لنقابة الفنانين في المركز العام بالعاصمة بغداد ، مؤكدة أنه لايمكن عرض أي عمل فني سواء كان محلي بصري او لفرق مسرحية من بغداد او محافظات العراق عامة دون اللجوء لأخذ الموافقات الرسمية من نقابة الفنانيين العراقيين .

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