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نقل قائد أمني عراقي كبير إلى الخارج للعلاج بعد إصابة خطرة

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بنقل قائد أمني عراقي، إلى خارج البلاد، لتلقي العلاج، بعد إصابة خطرة تعرض لها على مستوى القلب.

وأبلغ المصدر، أن “العقيد الركن فهمي حسين، آمر لواء القوات الخاصة الثالث في ذي قار، جرى نقله اليوم إلى الأردن، لغرض العلاج، بعد تدهور حالته الصحية، وعدم استقرار نبض القلب”.

وأضاف أن “القائد الأمني، أصيب يوم أمس نتيجة الانفجار أثناء عملية القبض على المطلوب في الناصرية”، لافتاً إلى أن “عملية النقل تمت باشراف وزير الدفاع جمعة عناد، ورئيس أركان الجيش”.

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