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وزير التربية الكوردستاني يعلق على بيع مدارس بالسليمانية ويتوعد

توعد وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأحد، بالملاحقة القانونية بحق أي شخص يتعامل بممتلكات الدولة التابعة للوزارة من دون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية.

وقال حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل على هامش حضوره المؤتمر الدولي للتربية والتعليم، إنه ليس على علم بالادعاءات التي تتحدث عن نوايا بيع بعض المدارس في محافظة السليمانية.

وأضاف أنه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2021، وبصفتي وزيرا أنا المسؤول الوحيد عن تأجير وبيع أملاك الدولة، وأي تعامل خارج هذا النطاق لن أوافق عليه، وسأتقدم بشكوى قانونية ضد أي شخص يقدم على مثل هذا الفعل”.

كما شدد الوزير على أنه “لن نسمح لأي شخص بانتهاك السلطة التي يمنحنا إياها القانون والقيام بأي شيء خارج تلك السلطة”، رافضا بشدة بيع أي مدرسة في السليمانية.

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